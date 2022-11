Peine allégée en appel pour Manava Akau

Tahiti, le 17 novembre 2022 – La cour d'appel a condamné jeudi l'ancien leader du groupe All in One, Manava Akau, à quatre ans de prison ferme pour sa participation à l'importation d'1,8 kilo d'ice en avril 2019. Elle a ainsi infirmé le jugement du tribunal de première instance qui l'avait condamné à six ans de prison ferme.



L'ex-leader du groupe de danse All in One, Manava Akau, a été condamné jeudi par la cour d'appel pour l'importation d'1,8 kilo d'ice en avril 2019 à quatre ans de prison ferme. La juridiction a ainsi allégé la peine de six ans de prison ferme à laquelle il avait été condamné par le tribunal correctionnel en mai dernier. L'ancien champion de boxe, Ariitea Putoa, qui était également poursuivi dans le cadre de cette affaire, a quant à lui été condamné à 18 mois de prison ferme alors qu'il avait écopé de quatre ans de prison ferme lors du procès de première instance.



Manava Akau reste par ailleurs mis en examen dans l'affaire de la saisie historique de 21 kilos d'ice opérée par la direction territoriale de la police nationale le 17 mai dernier sur un paquebot de croisière à Raiatea, mais aussi dans l'autre saisie de neuf kilos d'ice faite par les douanes en octobre 2021.