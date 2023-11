Pêche sportive dans le garde-manger de Afareaitu

Moorea le 27 novembre 2023. Une quinzaine de pêcheurs ont participé au concours de pêche organisé samedi dans le lagon de Afareaitu. L’association Afareaitu Rava’ai, organisatrice de cet événement, entend ainsi promouvoir la pêche durable auprès de la jeunesse de la commune.





L’association de pêche Afareaitu Rava’ai a organisé samedi un concours de pêche lagonaire auquel ont participé une quinzaine de personnes, réparties en cinq équipes. Les participants, qui sont d’ailleurs des membres de certaines familles de pêcheurs très connues à Afareaitu, devaient pêcher entre le lagon de Haumi et celui de Maatea.



L’objectif des organisateurs était notamment de promouvoir la pêche durable auprès de la jeunesse de Afareaitu. “Le but de cet événement était de ramener nos enfants à la pêche. Ils ont un garde-manger à leur disposition. Ils peuvent aller chercher de la nourriture quand ils veulent. On les encourage toutefois à aller pêcher tout en préservant nos ressources lagonaires. C’est pour cette raison qu’on leur a demandé dans ce concours de respecter la taille réglementaire, définie par les lois du Pays et la réglementation du PGEM, de chaque espèce de poisson à pêcher”, explique Ernest Mahagateiira, président de l’association Afarteaitu Rava’ai. Il ajoute que “c’est d’ailleurs le message qu’on lance à tous les pêcheurs. On leur demande d’attendre que les petits poissons grandissent avant de les pêcher. Il faut aussi respecter la réglementation”.



Selon Ernest Mahagateiira, la commune associée compte de nombreux jeunes pêcheurs, mais plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à ce concours en raison des différentes démarches administratives nécessaires à l’inscription, à l’instar de l’obligation de passer une visite médicale. À l’issue de la pesée des poissons, c’est finalement l’équipe composée par Pierrot Landeires et Warren Haring, tous les deux âgés de 16 ans, qui a remporté le premier prix. Les deux vainqueurs ont pêché 47 poissons, pour un poids total de 15,2 kilos. La deuxième place revient à Heimana Oito et Heipmana Tehei qui ont récolté 30 poissons, pour un poids total de 14,9 kilos. Manuarii Maihi et Williams Mau décrochent pour leur part la troisième place avec 58 poissons péchés pour un poids total de 13,7 kilos.



“Je suis très surpris de notre victoire. Je ne m’attendais pas à décrocher la première place. Jai été intimidé par mes adversaires. Ils sont plus âgés. Ils ont aussi plus de connaissances et de savoir-faire dans la pêche. Je ne sais pas trop ce qui a fait la différence dans ce concours. Mon binôme et moi avons juste essayé de pêcher le plus possible de poissons. Je suis content”, a réagi Warren Haring à l’issue de la victoire de son équipe. Après la réussite de cette journée, l’association Afareaitu s’attelle à la préparation d’autres projets pour les pêcheurs de la commune associée de Afareaitu.