Pêche sous-marine : Océania 2018 à Hawaii : Tahiti médaillée d'argent

Sur la zone de Waianae



Nos deux équipes se répartissent sur la zone. Dell et Rahiti se retrouvent sur un tombant et concentrent leur pêche sur des espèces rares (‘āpa’i, mū,…) et des grosses prises (‘uruati,…). Teva et Tepou oscillent entre les amas de béton et les épaves pour dénicher des roï et des tō’au.



Hélàs et comme bien souvent en compétition (étant donné les nombreux passages des équipes durant les repérages), au passage de nos équipes le poisson repéré n’est plus là. Si Dell et Rahiti commencent bien leur pêche en enchaînant rapidement deux belles prises devant une équipe néozélandaise, la suite sera beaucoup plus difficile.



Ils préfèrent rebrousser chemin et revenir en milieu de zone sur les épaves et les récifs artificiels. A la moitié du temps imparti (six heures), les quatre tahitiens n’ont que cinq prises et peinent à remplir leur bac malgré les conseils avisés de leur capitaine. Heureusement, ils ne lâchent rien et arrivent à prendre une prise par ci et là dont un gros pa’a’aihere nīnamu, piqué par Teva et Tepou.



Au retour à la bouée de départ, le directeur de la compétition laisse sous-entendre que les pêches ont été difficiles pour l’ensemble mais rien ne filtre du côté de chaque équipe. La pesée confirmera qu’en effet les pêches ont été difficiles pour tous. Seules trois équipes, dont nos tahitiens, présentent plus de dix prises valables. Les Calédoniens prennent la tête du classement provisoire avec quatorze prises, soit deux de plus que les Tahitiens.