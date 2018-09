Pêche sous-marine - Championnats du monde : La sélection de Tahiti est au Portugal

Une préparation au top



Nos champions sont expérimentés. Le mondial est une compétition stratégique et technique. Les déplacements se font en bateau et le repérage doit être de qualité, réalisé en utilisant sondeurs et GPS. Le poisson en Atlantique se pêche beaucoup « à trou » et chaque pierre, chaque espèce, peut être enregistrée dans un ordinateur de bord.



La multiplicité des points mémorisés augmente grandement les chances du pêcheur de pouvoir sortir une belle pêche. Pour exemple, en Croatie en 2010, le champion Croate Daniel Gospic, actuel leader mondial au classement cumulé, avait plus de 100 congres mémorisés dans son GPS. Ceci dit, le fort coefficient de marée, le bouleversement du biotope par la présence régulière de plusieurs bateaux durant les journées de repérages, affectent beaucoup le comportement du poisson et réduisent les chances de le retrouver aux points repérés.



Nos champions sont arrivés sur zone bien avant la compétition pour multiplier les repérages. Steeve est arrivé il y a deux mois alors que Teva, Dell et les remplaçants ont commencé leurs repérages il y a deux à trois semaines. Depuis leur arrivée, nos pêcheurs ont enchainé les repérages sur les deux zones principales, bénéficiant parfois des conseils avisés des pêcheurs locaux.