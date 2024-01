Pêche en haute mer : la coopérative Eimeho Nui rassemble 23 concurrents

Moorea, le 2 janvier 2024 - Chanlo Toromona et Tautua Tapotofarerani ont remporté le prix du plus gros espadon, samedi, lors du concours de pêche en haute mer organisé par la coopérative de pêche Eimeho Nui de Paopao. Ruahiti Pater, Raiatua Ching et Alice Tegaripa décrochent le prix du plus gros thon.



La coopérative de pêche Eimeho Nui organisait samedi à Moorea un concours de pêche en haut mer, ouverts aux professionnels ainsi qu’aux plaisanciers. Vingt-trois bateaux, composés chacun par un équipage d’au moins deux personnes, étaient inscrits. Trois prix étaient mis en jeu, à savoir le plus gros espadon, le plus gros thon et le plus gros poisson de la journée. À l’issue de la pesée des poissons sur le quai de Paopao, c’est l’équipage composé par Chanlo Toromona et Tautua Tapotofarerani, qui a remporté le prix du plus gros espadon, d’une valeur de 105 000 francs, avec une prise de 90,8 kg. Espadon qui leur a permis de décrocher le prix de la plus grosse prise, doté d’une enveloppe de 135 000 francs. “On est surpris de nos prix, car on était sortis au large et on a eu un seul mordage. On est ensuite revenus vers les côtés, entre Temae et Papetoai. C’est dans ces zones que nous avons eus nos poissons. Tout le monde pouvait gagner, car il y a du hasard dans la pêche. On est très content de la journée et des résultats”, s’est félicité Tapotofarerani Tautua.



Six concours en 2024



L’équipage de Teraiatua Tapea remporte le deuxième prix tandis que celui de Ruahiti Pater se classe à la troisième place. Le prix du plus gros thon, doté d’une enveloppe de 105 000 francs, a été gagné par l’équipage composé par Ruahiti Pater, Raitua Ching et Alice Tegaripa. Ils ont capturé un thon de 56,4 kilos. “La journée s’est relativement bien passée. On est heureusement tombé dans une bonne zone. Il y avait beaucoup de bateaux à cet endroit. On se croisait et on se surveillait. Outre le thon, on a aussi réussi à attraper un espadon de 42 kilos ainsi qu’un Thazard de 7 kilos. C’était dans la zone de l’ouest”, s’est satisfait Hiti Pater en précisant que la veille il avait fait une bonne pêche dans cette même zone. Le prix du deuxième plus gros thon a été gagné par Patrick Ah Samg.



Les organisateurs sont sortis satisfaits du déroulement de ce concours. “C’était une super journée même si ça a été difficile. Tout s’est très bien passé avec les pêcheurs qui sont bien arrivés. La mer était calme. On prévoit d’organiser au moins six concours pour l’année 2024”, a promis Jimmy Tetuanui, le président de la coopérative Eimeho Nui.