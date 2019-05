Pêche – Edt Sport Fishing : Un haura de 151 kg pour 2 M xpf

Parole à Patrick Costeux du team Anauelle 3 :



Le bilan du concours ?



« On a eu le plus gros poisson avec 151 kg, super satisfait car ça s’est joué à deux minutes près ! On l’a eu à 14H25 avec, heureusement, un leurre dans la gueule et un autre dans la queue, ce qui l’a fatigué, on a pu donc le remonter en vingt-cinq à trente minutes dans le bateau. Vers 15H on a quitté le lieu de la prise situé entre Paea et Punaauia. Pour venir jusqu’ici, il y a au moins 30 km. On est arrivés à deux minutes près ! On y croyait pas pour le retour, cela s’est joué à un poil. (…) On savait qu’on avait un gros poisson. Cela a été dur, on commençait à lâcher prise, sauf à la fin quand cela mordu ! A ce moment-là, on a tout donné. »



Quelques mots sur votre team ?



« C’est un bateau de Faa’a. C’est un copain pêcheur qui m’a permis de venir avec lui. C’est une super expérience. Le concours de l’Edt est un des plus gros concours de Tahiti. Habituellement, je m’entraine à vélo mais là j’ai dit aux copains que j’allais à la pêche. Le concours Edt n’est pas tous les jours, il y a un gros jack pot à gagner ! »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci au capitaine et à tout l’équipage, à la famille qui nous a laissés partir aujourd’hui, parce que partir à 5 heures du matin pour revenir à 16H…et encore, je pense que ce n’est pas fini, il y a la deuxième mi-temps, on va dire ça ! Super, merci beaucoup. » Propos recueillis par SB