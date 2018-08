Pays basque: Vincent Cassel et Tina Kunakey se sont mariés

Bidart, France | AFP | vendredi 24/08/2018 - L'acteur Vincent Cassel, 51 ans, a dit "oui" vendredi à une mannequin de 21 ans, Tina Kunakey, dans la mairie de Bidart, sur la côte basque, a constaté une journaliste de l'AFP.



Costume blanc, chemise rose et lunettes noires, le marié a attendu sa future épouse sur la place de la mairie de la petite station balnéaire voisine de Biarritz.

Tulle blanc, longue traîne, bustier tulipe très échancré, et chevelure libérée sur les épaules, la mariée est arrivée à la mairie dans une Bentley noire.

Les deux mariés étaient entourés d'une centaine d'invités dont les acteurs Elie Semoun, Gilles Lellouche et l'actrice Adèle Exarchopoulos.

Le couple est ressorti de la mairie sous un ciel changeant et une pluie de pétales roses.

Dans la matinée, les services municipaux s'étaient activés à nettoyer les murs en pierre de la mairie, qui avaient été tagués dans la nuit d'inscriptions telles que "Femme objet pornifiee", "mariage machiste, sexclavagiste".

Tina Kunakey, née à Toulouse d'un père marocain d'origine togolaise et d'une mère sicilienne, a grandi au Pays Basque où elle a fait ses études au très strict Lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, avant de s'expatrier à Madrid pour faire ses premiers pas dans le mannequinat.

La réception devait avoir lieu le soir dans un restaurant très réputé d'Arcangues, un village cossu perché sur une colline, tout près de Biarritz, où repose le maître du bel canto Luis Mariano.

Vincent Cassel est divorcé de l'actrice italienne Monica Bellucci avec qui il a eu deux filles.