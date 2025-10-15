

Pays-Bas: des dizaines de milliers de manifestants pour le climat avant les élections législatives

La Haye, Pays-Bas | AFP | dimanche 26/10/2025 - Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à La Haye pour tenter de remettre au premier plan la lutte contre le changement climatique, trois jours avant les élections législatives aux Pays-Bas, où l'immigration et l'accès au logement se sont imposés comme thèmes de campagne.



Brandissant des banderoles proclamant notamment "La planète mérite votre vote" ou "Votez vert", les manifestants - au nombre d'environ 45.000 selon les organisateurs - se sont rassemblés dans un parc, dans le centre de La Haye, avant de défiler dans les rues de la ville.



"Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude aux Pays-Bas sur la politique climatique. Je trouve que cela ne se reflète pas correctement dans le débat politique et dans ce que l'on voit dans cette élection", déclare à l'AFP Daan Zieren, 23 ans.



"Vous voyez des partis qui ne parlent absolument pas de cela, même ceux qui avaient l'habitude d'en parler beaucoup", déplore ce militant d'un mouvement de jeunes pour le climat.



Selon un dernier sondage, le climat est passé désormais loin derrière les autres priorités des électeurs pour le scrutin de mercredi prochain.



L'enjeu climatique se place ainsi en 11e position des priorités choisies parmi celles passées en revue par ce sondage du mois dernier réalisé par Eenvandaag auprès de 25.000 électeurs.



Les sondés devaient sélectionner cinq priorités sur 25 thèmes proposés, et seulement 19% ont choisi le climat pour figurer dans ce top 5. En revanche, ils ont été 58% à citer le logement, 44% l'immigration et 40% le système de santé.



"Nous espérons que tous les partis vont réaliser qu'ils ne peuvent plus faire l'impasse sur le problème climatique", dit Daan Zieren.



Travailleur bénévole âgé de 47 ans, Marijn Roorda est venu déguisé en ours polaire, en référence à cet animal dont l'habitat est mis à mal par le changement climatique.



Lui aussi se dit frustré par l'absence des questions relatives au changement climatique dans la campagne électorale. "Beaucoup de partis n'en ont plus rien à faire de l'environnement. Il y en a même qui nient" cette réalité, déplore-t-il auprès de l'AFP.



"Je pense que beaucoup de gens sont inquiets à cause du climat, plus particulièrement les jeunes, mais beaucoup de gens sont fatigués des politiciens", ajoute-t-il. "Rien ne se passe, rien ne change, et nous voulons voir un changement", conclut-il.

