Paul Yeou Chichong, 84 ans et 350 tableaux

Le gouvernement a mis en place le système des fondations plusieurs fois Jean Christophe Bouissou a cité votre nom, indiquant que vous étiez intéressé par la création de la votre ?

"Fondation. Pas fondation. On s'en fout. Ce sont des mots ça et les mots ça ne vaut rien. Ce que je veux c'est qu'on construise un musée où je laisserais mes tableaux à perpétuité. "



Pourquoi est-ce que la fondation ne vous intéresse pas ?

"Ça ne vaut rien à Tahiti, il n'y a pas d'impôts sur le revenu! Les fondations en France c'est formidable parce que quand tu crées une fondation tu ne paies plus d'impôts. Je n'ai plus d'impôts sur les sociétés, je n'ai plus de société. J'ai tout vendu. Ici c'est un joli mot c'est tout. Qu'est ce que je vais faire d'une fondation Chichong ? Si je fais un musée je l'appellerai Chichong, oti, c'est tout. "



Que demandez-vous au Pays aujourd'hui ?

"Je demande au Pays de construire un musée digne de ce nom, pas un bouiboui. A Papeete, pas à Taravao. Il faut qu'il y ait des antivols, antihumidité, tout ce qu'il faut pour une bonne conservation des œuvres. Je suis prêt à prêter mes tableaux à perpétuité jusqu'à ce que mes tableaux tombent en ruine, comme ça s'est fait au musée Gauguin."



Vous avez une dizaine de tableaux à l'étranger et il y a quatre ans, vous avez dû renvoyer un Gauguin à Honolulu à Hawaii à cause d'une taxe de 20 % à l'entrée, le statut de fondation ne vous exonèrerait pas de cette taxation ?

"C'est une bonne question. À chaque fois que je fais venir un tableau, je paie 20 % du tableau en taxe. Les fondations ont un effet sur l'import sur les revenus ou les sociétés, mais aucun sur les taxes de droit d'entrée de la douane."



Vous feriez une donation au Pays ?

"Un prêt à perpétuité ça revient à ça. C'est une question de droit. Mes juristes vont pondre quelque chose. Je ne veux pas faire une donation, je veux garder un droit de regard sur mes tableaux. Cela va de soi. "



Pourquoi céder ces tableaux de maîtres au Pays et non pas les léguer à votre descendance, vos ayants droits ?

"Qu'est-ce qu'ils en feraient ? Ils se feront rouler. Ma femme s'y connaît un peu, mais mon fils n'y connaît rien du tout. Et il s'en fiche royalement. Que ça revienne à ma descendance ? Je n'y ai même pas pensé. (Rires) Ma descendance aura-t-elle besoin de ça ? Je leur laisse déjà beaucoup. J'ai bossé pendant 50 ans pour amasser un peu d'argent, je leur lègue pas mal de chose. Ils n'ont pas à se casser la tête avec la collection."



Vous voulez que cette collection puisse être vu de tous ?

"Oui. Placés dans un musée. Que l'on en prenne soin et qu'on ne les laisse pas tomber en ruine."



Seriez-vous prêt à le construire ce musée ?

"N'exagérons rien, je donne déjà mes 4 ou 5 milliards de francs de tableaux et en plus il faudrait que je construise le bâtiment ? Je demande à ce que le Pays construise. À la limite, si un jour j'ai un bon terrain qui m'appartient, peut être que je le ferais, si on me donne la défiscalisation. J'ai déjà demandé la double défiscalisation, on m'a dit non. Un musée est un produit culturel non éligible à la défiscalisation."



Pensez-vous qu'il verra le jour ?

"On va construire d'abord le Mahana Beach. Vous avez entendu parler des 150 milliards de ce projet. On va d'abord s'occuper de ça et mon musée viendra après. J'ai 84 ans, le Mahana beach ce ne sera pas avant 10, 15 ans. Je ne suis pas naïf, je n'y crois pas trop à mon musée dans les années qui viennent.



Le gouvernement est indifférent ?

"Ils ont d'autres priorités. Un musée ne donne pas des voix pour les élections. C'est dommage, j'aurais aimé partager mes tableaux."