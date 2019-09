Paul Sloan quitte la direction de Tahiti Tourisme

Papeete, le 25 septembre 2019 – A l’occasion du conseil d’administration de Tahiti Tourisme mardi, le directeur du GIE depuis cinq ans, Paul Sloan, a annoncé son départ le 30 septembre. Un appel à candidature local et international va être lancé et c’est l’actuelle directrice marketing et communication de Tahiti Tourisme, Vaihere Lissant, qui assurera l’intérim.



A l'occasion du conseil d'administration de Tahiti Tourisme mardi après-midi, Paul Sloan a informé de son départ du groupement le 30 septembre prochain, annonce la présidence dans un communiqué. « Après 5 années accomplies en tant que directeur général, son intention est de repartir aux États-Unis avec sa famille originaire de Moorea pour saisir d’autres opportunités en dehors de Tahiti Tourisme », explique le communiqué. « Tahiti Tourisme est devenu une entité encore plus forte, plus dynamique et plus professionnelle sous la direction de Paul Sloan », a déclaré la présidente du Conseil d’administration, Maïlee Faugerat. La ministre Nicole Bouteau a également remercié Paul Sloan : « Tahiti Tourisme est aujourd'hui reconnu, tant sur le plan international que sur le plan local, comme un organisme compétent avec des équipes extrêmement mobilisées au service de la destination. »



Le conseil d'administration a donné mandat à Maïlee Faugerat pour lancer dans les prochains jours un appel à candidatures ouvert en local et à l’international afin de trouver la personne qui reprendra le poste de directeur général. Vaihere Lissant, directrice marketing et communication de Tahiti Tourisme a été nommée directeur général par intérim, jusqu’à ce que le processus de recrutement d’un nouveau directeur général soit mené à son terme.



Par ailleurs, le conseil d’administration a convenu de poursuivre la stratégie de diversification des marchés émetteurs pour la destination. Les marchés de proximité, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande d’une part, sont des marchés qui peuvent présenter encore un potentiel de développement. Par ailleurs, l’Asie est actuellement un défi, mais aussi un véritable potentiel, pour la destination, malgré la baisse de fréquentation des visiteurs en provenance du Japon et de la Chine, poursuit le communiqué. Le plan d'actions sur trois années de reconquête du marché japonais a été conforté par le maintien de l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée et qui avait été doublée dans le cadre du budget 2019. D’autres marchés, comme le Mexique, apparaissent comme pouvant présenter des perspectives de développement pour la Polynésie, Air France ayant récemment développé un partage de code avec la compagnie Aeromexico.