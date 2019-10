Paul Gauguin et Ponant scellent leur alliance

Papeete, le 20 octobre 2020 - Les deux compagnies française et polynésienne Ponant et Paul Gauguin Croisières, la première venant d’acquérir la seconde, vont célébrer leur alliance vendredi au Port de Papeete, en présence de représentants du grand groupe français de la croisière de luxe.



Quelques semaines après l’annonce de l’acquisition de Paul Gauguin Croisières par le leader mondial de l’expédition de luxe, le vice-président de la compagnie du Ponant, Etienne Goujot, et le commandant François Vielfaure, conseiller spécial des opérations maritimes au sein de cette compagnie sont actuellement en Polynésie. Ce vendredi 25 octobre, les deux compagnie Ponant et Paul Gauguin célèbreront cette alliance dans la port de Papeete, en présence du navire Le Boreal de Ponant, qui sera également à quai, a annoncé la présidence ce week-end dans un communiqué.



Rappelons que dans le cadre de cette acquisition, les deux compagnies conservent leur identité propre. Les structures en place aux États-Unis ne sont pas modifiées : Diane Moore, directrice générale des Croisières Paul Gauguin continuera de piloter son équipe à Seattle. L’équipe basée à Tahiti sera également maintenue.