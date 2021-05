Paul Gauguin au cœur du jardin de Harrison Smith

Tahiti, le 14 mai 2021 - L’ancien musée Gauguin, que Gilles Artur anima longtemps, ne présentait pratiquement pas d’œuvres majeures du maître des tropiques et ne correspondait plus à ce que Tahiti voulait offrir aux visiteurs concernant le célèbre peintre. Lorsque on effectue une petite balade au jardin botanique de Papeari, on remarque que certains arbres, des mape portent des marques de peinture rouge et que dans un espace bien précis, des piquets métalliques, eux aussi peints en rouge, balisent le terrain. Renseignements pris, il s’agit des prémices du très important chantier destiné à accueillir le futur centre consacré à Gauguin. Rencontre avec Lionel Lao, Conseiller technique en charge du tourisme au sein du ministère du Tourisme.





Quel sera l’intitulé exact de ce “musée” ?

“Il sera baptisé “Espace scénographique sur Paul Gauguin en Polynésie française”. Cet espace de 900 m² d’exposition, évoquera la vie de l’artiste en sept séquences depuis son arrivée à Tahiti en 1891 jusqu’à sa mort à Atuona (Hiva Oa - Marquises) en 1903.”



Les travaux devraient commencer quand et se finir à quelle date ?

“Le début des travaux est prévu au premier trimestre 2022 pour 26 mois de travaux, soit une livraison escomptée pour le deuxième trimestre 2024 (Bâtiment – VRD – Equipements de scénographie).”



Pourquoi avoir choisi une implantation au cœur du jardin et non pas sur l’ancien site ? Que deviendra celui-ci ?

“L’implantation fait suite à un schéma d’aménagement général du site réalisé en 2019 par l’architecte paysagiste Pierre-Yves Jorcin (à qui l’on doit le jardin de Vaipahi). Plusieurs esquisses avaient été étudiées dont celles sur l’ancien bâtiment du musée Gauguin. Les esquisses présentées avaient pour objectif de réorganiser et d’améliorer le fonctionnement du site (accueil du public, parking, cheminements vers les activités du site et circuits propres au jardin botanique) tout en maintenant un espace dédié à Paul Gauguin.



L’esquisse retenue par le gouvernement de la Polynésie française, en accord avec le conseil municipal de Teva I Uta, est d’implanter le bâtiment d’accueil du jardin botanique et de l’espace scénographique Gauguin à la lisière de la forêt de mape (ndlr : l’architecte choisi étant Xavier Dogo).



L’entrée du site se fera par l’entrée originelle (côté Papeete) et non plus en longeant la rivière. Une passerelle piétonne à travers la forêt de mape amènera les visiteurs au bâtiment d’accueil.



Le projet de construction du nouveau bâtiment d’accueil avec l’espace scénographique sur Paul Gauguin est la première phase du schéma général d’aménagement. La seconde phase se concentrera sur les aménagements/parcours paysagers du jardin botanique, du Motu Ovini et la réhabilitation de l’ancien Musée Gauguin. Ce dernier sera converti en un espace nommé “Maison d’Harisson Smith” pour servir de lieu propice aux activités en lien avec la botanique.



Ainsi, ce futur espace sera propice à l’organisation de séminaires et colloques pour les passionnés et les associations environnementales. Ce lieu aura vocation pour la formation, la transmission de savoirs et les aspects éducatifs et de sensibilisation à l’environnement. Ainsi la future Maison Harrison Smith sera dédiée tant aux experts qu’aux scolaires.



Sur place, le marquage (arbres, piquets en fer) est déjà prêt...

“Oui, les piquets provisoires actuellement en place ont permis au maître d’œuvre d’ajuster l’implantation du futur bâtiment pour l’intégrer à l’environnement floral du jardin botanique.”



Pendant les travaux, le jardin restera-t-il ouvert ?

“Non, il est prévu de fermer le jardin botanique durant tout le chantier (26 mois) pour des questions de sécurité. L'accès au reste du site et notamment au Motu Ovini demeurera toutefois ouvert au public. De même, des aménagements seront proposés, en concertation avec la mairie, pour permettre aux familles vivant des ressources du jardin (mape) de continuer leur récolte pour ne pas mettre en difficulté leur moyen de subsistance.”



Qui aujourd’hui s’occupe du jardin ?

“C’est le SPJP (Service des parcs et jardins et de la propreté) avec trois agents sur site et le prestataire d'entretien du Service du Tourisme, l'association Tama Nui, qui est une association d'insertion professionnelle.”