Patti Smith tête d'affiche d'un concert pour le climat

San Francisco, Etats-Unis | AFP | jeudi 11/07/2018 - La chanteuse Patti Smith sera la tête d'affiche d'un concert caritatif en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique à San Francisco en septembre, ont annoncé mercredi les organisateurs de l'événement.



Le concert clôturera, le 14 septembre, un "sommet" de trois jours sur le climat entre dirigeants locaux, réunis à initiative du gouverneur de Californie Jerry Brown alors que le président américain Donald Trump s'inscrit à rebours des efforts mondiaux pour enrayer la montée des températures.



La marraine du punk Patti Smith, 71 ans, a joué ces dernières années dans de nombreux concerts caritatifs. Elle partagera l'affiche à San Francisco avec le guitariste de Grateful Dead, Bob Weir, et le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea.



Parmi les autres noms figurent notamment la chanteuse française Imany et le militant et musicien tibétain Tenzin Choegyal.



" Dans le monde de la musique, la meilleure façon de progresser est de collaborer. Et il en va de même avec la question cruciale du changement climatique ", a déclaré la fille de Patti Smith, Jesse Paris Smith, musicienne engagée elle aussi.



" Nous devons nous rassembler pour en faire la collaboration la plus ambitieuse du siècle ", a-t-elle ajouté.



Le concert servira à récolter des dons pour des associations oeuvrant contre le réchauffement climatique et pour le programme de développement des Nations unies.



Trois autres concerts du même type ont déjà eu lieu dans le cadre de "Pathway to Paris", un projet lancé par plusieurs artistes en amont de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques.



Peu après son élection, Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, l'estimant "injuste" pour l'industrie de son pays.