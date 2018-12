Patrick Rey: l'avocat général requiert la confirmation de la peine prononcée en première instance

PAPEETE, le 13 décembre 2018 - L'ex-huissier de Moorea a comparu ce jeudi devant la cour d'appel pour « abus de confiance aggravé. » Entre 2010 et 2014, il avait soutiré 52 millions de francs à l'une de ses tantes . En première instance, Patrick Rey avait été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis. La cour d'appel rendra sa décision le 21 février 2019.



Le préjudice de la victime, une tante de 77 ans qu'il connaissait depuis l'enfance et dont il était très proche, avait été estimé à 52 millions de francs. L'argent provenait de la vente d'un terrain appartenant à la vieille dame, à Moorea. En 2010, après le décès de son mari, elle s'était retrouvée à la tête de ses affaires. Incapable d'assurer la gestion de l'entreprise, qui assurait la distribution de carburant sur l'île sœur pour le compte de la société Total, la retraitée s'était retrouvée en situation de liquidation judiciaire. Un terrain avait été vendu 131 millions de francs pour rembourser les créanciers à la demande de l'administrateur judiciaire de l'époque. Le reliquat, 83 millions de francs, lui revenant intégralement.



Débarrassée de ses dettes mais dépassée par tant d'argent à gérer, la vieille dame s'était naturellement tournée vers son jeune neveu, devenu homme de loi, et en qui elle avait toute confiance. L'argent avait fini sur le compte bancaire de l'huissier de justice,