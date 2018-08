Patrick Galenon, de nouveau secrétaire général de la CSTP-FO

PAPEETE, le 9 août 2018. Patrick Galenon a été élu jeudi matin à l'unanimité nouveau secrétaire général de la CSTP-FO. Les dossiers de la réforme de la Protection sociale généralisée et de la prise en charge des maladies radio induites par l'Etat ont aussi été abordés.



Patrick Galenon a été élu à l'unanimité ce jeudi matin en congrès nouveau secrétaire général de la CSTP-FO. Il retrouve ainsi des fonctions qu'il avait exercées entre 2004 et 2017, année où Angélo Frébault avait pris sa relève.



Il n'y avait pas de suspense puisque Patrick Galenon était le seul candidat pour prendre le poste de secrétaire général du syndicat. Patrick Galenon occupera donc cette fonction pendant les deux prochaines années, le syndicaliste espère "trouver des jeunes" d'ici la fin de son mandat pour assurer la relève.



Les pe'ape'a avec Jean-Paul Urima et Mahinui Temarii ont pesé en toile de fond de ce congrès. Patrick Galenon a reconnu que la CSTP-FO est « peut-être un peu fragilisée » par ce conflit. "N ous sommes unis et nous devons rester unis" , a souligné Edgar Sommers devant l'assemblée. Pour éviter de nouveaux troubles en pareille situation, les statuts de la CSTP-FO ont été modifiés. « Les membres du bureau confédéral ne pourront plus être membres d’un parti politique, et s’ils ont la possibilité de se présenter à l’assemblée de Polynésie française, ils devront démissionner », a précisé Patrick Galenon.



L'ancien président du Conseil économique, social et culturel va continuer à travailler sur les dossiers de son prédécesseur, qui siège désormais à Tarahoi . "Nous avons rencontré à l'assemblée la présidente de la commission de la santé et de la solidarité Virginie Bruant. Je crois qu'elle nous a compris et bien entendus. Nous avons aussi vu le président de l'assemblée nous avons proposé nos solutions. Ils sont assez ouverts".

Autre dossier important : celui de la prise en charge par l'Etat des frais médicaux des maladies liées aux essais nucléaires. Ces frais ont été estimés à 57 milliards de Fcfp.



"FO a été le premier syndicat français à avoir demandé le dédommagement des victimes du nucléaire il y a un peu plus de 10 ans" , a précisé Béatrice Clicq, secrétaire confédérale en charge de l'outre-mer à Force Ouvrière, venue de Paris pour ce congrès. "La prise en charge des maladies ne doit pas être supportée par la CPS. Ce n'est pas normal que ce soit aux Polynésiens de prendre en charge les maladies engendrées par des choix politiques du gouvernement français. C'est beaucoup d'argent et ce n'est pas logique que ce soit supporté par le Pays. Ensuite, il y aura l'aspect de la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat."



Patrick Galenon a précisé que les autres centrales syndicales, qui étaient à leur côté dans la lutte contre la réforme des retraites, seraient prêtes à travailler ensemble pour ce dossier.



La venue du président de la République Emmanuel Macron au fenua en 2019, prévue lors du Sommet France-Océanie qui regroupe l’ensemble des Chefs d’Etat du Pacifique, sera un moment important pour ces revendications. "Nous avons discuté de ce sujet avec le ministre de la Santé, le président du Pays et le président de l'assemblée afin de coordonner nos actions" , précise Patrick Galenon. "M. Pouvana'a devrait être réhabilité. C'est quand même important. Par cette réhabilitation le fait nucléaire serait aussi reconnu."