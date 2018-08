Patrick Galenon, candidat pour prendre la tête de la CSTP-FO

PAPEETE, le 8 août 2018. La CSTP-FO organise un congrès ce jeudi matin de 8h30 à 12h30 dans l'amphithéâtre du centre hospitalier de la Polynésie française. Le nouveau secrétaire général du syndicat sera élu. Seul Patrick Galenon est candidat.





En mars dernier, Angélo Frébault, secrétaire général de la CSTP-FO, annonçait son engagement sur la liste du Tahoera'a Huira'atira pour les élections territoriales. Une fois, son siège obtenu dans l'hémicycle de Tarahoi, Angélo Frébault a démissionné de sa fonction de secrétaire général. Le siège libre, des querelles fratricides se sont déclarées au sein de la CSTP-FO. Jean-Paul Urima se revendiquant secrétaire général du syndicat après le vote en sa faveur de 29 secrétaires et trésoriers généraux.



Mais dans la foulée, le tribunal de première instance relevait que les statuts de la CSTP-FO prévoient "l'élection du secrétaire général par intérim par le comité confédéral territorial à la majorité des 2/3 du bureau confédéral en cas de démission ou de décès" du secrétaire général et interdisait à Jean-Paul Urima d'agir au nom de la CSTP-FO.



Le clan Temarii et Urima décidait alors de reformer l'Union des syndicats des travailleurs autonomes de Polynésie –FO.

Le congrès de ce jeudi sera l'occasion de voir si cette bataille a laissé des traces dans les rangs du syndicat.



Il n'y aura en tout cas pas de suspense sur le nom du secrétaire général qui sera élu puisque seul Patrick Galenon, ancien secrétaire général de la CSTP-FO, est candidat.



Autre dossier important qui sera traité ce jeudi matin : la réforme de la protection sociale généralisée. En février dernier, la CSTP-FO faisait partie de l'intersyndicale qui s'est opposée au projet de loi portant sur la réforme des retraites. Ce mouvement avait abouti au retrait du texte.



La venue du président de la République Emmanuel Macron au fenua en 2019, prévue lors du Sommet France-Océanie qui regroupe l’ensemble des Chefs d’Etat du Pacifique, sera aussi évoquée.