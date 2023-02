Patricia Leroux : "j’essaie d’innover en permanence"

TAHITI, le 26 février 2023 - Elle revient encore avec des nouveautés. L’artiste Patricia Leroux ne peux s’empêcher d’apprendre et de tester de nouvelles techniques. Elle est à la galerie Winkler jusqu’au 7 mars avec des peintures, des noren, des laques mais également des sculptures et des gravures sur zinc.



Elle a exposé pour la dernière fois il y a tout juste deux ans. Patricia Leroux avait alors dévoilé des laques vietnamiennes, une technique devenue passion. Une passion qui tient dans le temps. La laque est une technique très particulière que Patricia Leroux est allée apprendre au Vietnam.



Elle est considérée comme un médium. Elle s’obtient par incision d’un arbre, le laquier. La sève, transparente qui s’échappe de l’entaille, est récupérée et traitée, elle devient " noire ou brune, comme l’aide du cafard ", décrit l’artiste. Des pigments sont ensuite ajoutés un à un pour donner naissance aux œuvres.



" La profondeur de la laque nécessite une multitude de passages" , raconte Patricia Leroux. Ce médium est séché, poncé, séché à nouveau. "C’est un travail de longue haleine. " L’artiste peut jouer avec les nuances et couleurs, la laque se dévoile au fil du temps, elle donne à voir des effets " insoupçonnés " et " non contrôlés ". " C’est ce qu’on appelle la part du divin ". De plus, les laques éveillent les sens, la vue bien sûr, mais également le toucher, l’odeur. Une émotion se dégage. Et tout cela a séduit Patricia Leroux. Pour obtenir du blanc, les artistes utilisent de la coquille d’œuf, ils se servent également de feuilles d’argent qui se transforment en teintes dorées. Plusieurs des œuvres de Patricia Leroux permettent d’apprécier cette technique.



"J’aime m’amuser avec la matière"



En plus des laques, se trouvent des peintures et des noren qu’elle a réalisés sur toile avec des pastels gras. Ils fonctionnent en diptyque. Les peintures sont agrémentées, pour certaines, de papier collé, de tapa. "J’aime m’amuser avec la matière." Il y a également deux sculptures en bronze. " Pourquoi des sculptures ? ", reprend Patricia Leroux, " et pourquoi pas ? J’essaie d’innover en permanence ". Enfin, une série de gravures sur zinc vient compléter l’exposition. " Cela fait deux ans que je m’y suis mise. " La technique consiste à graver un dessin dans la matière du zinc par l’intermédiaire de l’acide. Pour agrémenter ses gravures, Patricia Leroux s’est formée à la technique de dentelle de feuilles, du Chine-collé. Ainsi des corps féminins ocres ou bleus sont étendus tout au long de végétaux, de feuilles ou papiers.



Les œuvres de Patricia Leroux, quel que soit le médium, forment un univers harmonieux. Elles ont de commun un ensemble de teintes et couleurs tout à fait caractéristiques. Elles sont par ailleurs atypiques dans leur format. "Je fais moi-même les châssis ", précise-t-elle. Elle refuse d’adapter ses idées aux médiums et à leur format figé et déterminé. Ce sont les médiums qui s’adaptent à ses idées.



Pratique



Jusqu’au 7 mars à la galerie Winkler.

Entrée libre.

Horaires : de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures du lundi au vendredi, le samedi de 8h30 à midi.





