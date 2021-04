Patricia Frébault, collectionneuse de palmiers

).

Aujourd’hui, elle règne sur un espace vert à Puunui, à environ cinq cents mètres d’altitude, abritant une cinquantaine d’espèces de palmiers et c’est à partir de ses palmiers qu’elle aime choyer que nous nous proposons aujourd’hui de faire un petit tour d’horizon de quelques Arécacées de Tahiti. Nous écrivons bien “quelques” tant il est vrai qu’il en existe plus de deux cents espèces nous a précisé Patricia et que leur inventaire, pour le grand public, reste à faire.Parmi les plus belles surprises du jardin de Patricia, la découverte d’un “jumeau” du plus célèbre palmier de Polynésie française, le “enu” cher aux Marquisiens, tout spécialement aux habitants de la vallée de Taipivai à Nuku Hiva.De son nom scientifique Pelagodoxa henryana, ce palmier (dont six pieds ont été plantés sur le front de mer à Papeete, à l’intersection d’une petite rue menant au marché) a souvent été considéré comme la seule espèce du genre Pelagodoxa. Or il se trouve qu’il en existe une autre espèce, Pelagodoxa mesocarpa, originaire du Vanuatu.Jean-François Buteaud, botaniste bien connu à Tahiti, et Don Hodel ont conjointement publié un travail remarquable concernant ces deux espèces, travail destiné justement à démontrer que les deux palmiers sont bel et bien des espèces différentes. La différenciation, lorsqu’ils fructifient, saute aux yeux puisque les noix du “enu” marquisien sont bien plus grosses que celle du palmier mélanésien, même si les deux espèces ont par ailleurs beaucoup de points communs.(Pour les amateurs, voici la référence de l’étude due au tandem Hodel-Butaud : https://www.rarepalmseeds.com/pelagodoxa-mesocarpa