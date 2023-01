Patiri Race a la recherche de nouveaux sprinters

Tahiti, le 4 janvier 2023 – La fédération d'athlétisme recherche de nouveaux athlètes pour le 100 mètres. Elle organise la Patiri Race au stade de la Punaruu le samedi 14 janvier pour les épreuves qualificatives, les finales auront lieu le vendredi 20 janvier.



En prévision des championnats du monde d'athlétisme en août prochain et des des Jeux du Pacifique en 2027, la Fédération d'athlétisme de Polynésie française recherche des nouveaux talents pour le 100 mètres. Dans cette optique, elle organise la Patiri Race au stade de la Punaruu le samedi 14 janvier, de 14 h à 20 h pour les épreuves qualificatives. La finale se déroulera le vendredi 20 janvier de 19 h à 21 h. Dans un communiqué, les organisateurs promettent "une ambiance joyeuse et compétitive". Les courses sont ouvertes à tous à partir de 9 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook "Patiri Race". Les inscriptions sont disponibles sur https://bit.ly/3YQNOV0

Rédigé par Gaël Chambaud le Mercredi 4 Janvier 2023 à 15:39 | Lu 146 fois