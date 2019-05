Paseafay ou la co-navigation made in fenua

PAPEETE, le 15 mai 2019 - Raihaamana Tevahitua, 30 ans, a le projet de développer la première plate-forme de co-navigation du fenua baptisé Paseafy. Le but, à l'image du co-voiturage, est de mettre en relation des capitaines et des propriétaires de voiliers avec des "équipiers" souhaitant naviguer à bord de leurs bateaux.



Vous connaissiez le co-voiturage, il faudra désormais vous familiariser avec la co-navigation. Raihaamana Tevahitua, originaire de Punaauia, compte en effet développer une plate-forme de co-navigation, baptisée Paseafay et qui sera la première du genre au fenua.



Le but de Paseafay, à l'image de Terenia.io la solution de co-voiturage pour la Polynésie française, est de mettre en relation des capitaines et des propriétaires de voiliers de plaisance avec des particuliers, que l'on appelle "équipiers", souhaitant faire des trajets inter-îles ou bien des sorties au large de Tahiti.



"L'idée est née en fait d'un besoin concret que j'avais. J'ai une sœur et une nièce qui habitent à Raiatea et pour noël je voulais les rejoindre grâce à un voilier. C'est un moyen plus économique, et puis en avion on ne se rend pas vraiment compte de la distance qu'il y a entre nos îles", explique le jeune homme. Avant de poursuivre, "j'ai donc déposé des annonces à la marina Taina et à la marina de Papeete pour trouver quelqu'un qui voudrait bien me prendre sur son bateau. Je n'ai trouvé personne. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'annonces de ce type. Je voudrai donc proposer une plate-forme sur le web où tout serait centralisé."