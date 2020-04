Paris, France | AFP | dimanche 19/04/2020 - Le Premier ministre Edouard Philippe a préparé dimanche les Français à des vacances d'été toujours à l'ombre du coronavirus, en disant craindre que des voyages loin à l'étranger ne soient pas avisés dans l'immédiat.



"Est-ce que l'on peut réserver une maison, une location, une place de camping ou un hôtel au mois de juillet ou au mois d'août en France ou à l'étranger? Je crains qu'il ne soit pas raisonnable d'imaginer voyager loin à l'étranger très vite", a déclaré M. Philippe lors d'une conférence de presse.



Le Premier ministre a souligné qu'il n'était "pas sûr que le transport aérien pourra reprendre dans de bonnes conditions rapidement", alors que le trafic aérien pour les passagers est quasi suspendu en France. Il a aussi émis des doutes sur "les conditions d'entrée ou de ré-entrée sur le territoire national" qui seront certainement "assez exigeantes vis-à-vis de ceux qui arrivent de l'étranger", dans le contexte d'une pandémie. "Donc ça me semble à ce stade, peut-être encore un peu déraisonnable", a-t-il ajouté, promettant toutefois d'en dire plus "le moment venu".



Le chef du gouvernement a émis les mêmes réserves vis-à-vis de l'organisation de mariages, qui connaît un pic entre le printemps et l'été. "Compte tenu de (...) la nécessité de continuer à faire prévaloir les règles de distanciation physique", "il ne me paraît pas complètement raisonnable d'imaginer qu'un mariage qui rassemblerait 200 personnes dans un lieu confiné soit immédiatement envisageable", a-t-il indiqué. "Pour combien de temps je ne sais pas encore, mais ça ne me semble pas opportun ou raisonnable d'imaginer que, à très court terme, cela soit possible", a souligné M. Philippe.