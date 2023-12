Pas nés sous les mêmes étoiles

Tahiti, le 20 décembre 2023 - Verseau, scorpion, gémeaux… des signes qui associent l’hémisphère sud avec des constellations de l’hémisphère nord. Pour réparer cet horoscope, Jean Cunéo propose une vision de l’astrologie, de ce côté de la planète.



Les fins d’année se terminent souvent par les bonnes résolutions que l’on prend, sérieusement ou pas. Le lendemain ou surlendemain, c’est vers son horoscope que l’on se tourne et que vous pourrez lire dans votre quotidien le 2 janvier prochain, sérieusement ou pas.



Mais cet horoscope, s’il est chaque fois soumis aux interprétations les plus diverses, il y en a une qui ne résiste pas à la pure logique astronomique. Les signes zodiacaux sont tous basés sur l’observation des étoiles de l’hémisphère nord. En considérant, comme les astrologues aiment à le penser, que les astres exercent une influence sur notre quotidien en fonction de notre jour de naissance, quid de celles et ceux nés sous les étoiles… du sud ?



C’est à ce défi que s’est attaqué, depuis un an, Jean Cunéo qui publie en cette fin d’année une série de petits horoscopes chez Odyssey, que vous aurez le plaisir de découvrir dans une version simplifiée dans votre quotidien le 3 janvier.



“Ce projet est venu d’une discussion un jour avec une personne qui m’expliquait qu’effectivement, nous ne naissons pas sous les mêmes cieux dans l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord. De fil en aiguille, si on considère que nous sommes influencés par les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes lors de notre naissance, eh bien, ce ne sont pas les mêmes que l’on naisse à Papeete, Nouméa ou Paris”, explique Jean Cunéo à quelques jours de distribuer ses ouvrages chez le libraire de Papeete. “Je prends un exemple. Je suis né en novembre, en France. Je suis du signe du scorpion puisque c’est la constellation dominante à cette période. Mon fils est né ici à la même période, mais la constellation du scorpion n’est pas au-dessus de sa tête. On a trouvé avec la collaboration d’un astronome, qu’il y avait à ce moment-là la constellation du grand chien.”



Du constat à l’action



Petit à petit germe l’idée dans la tête de Jean Cunéo de retrouver la carte des constellations de l’hémisphère sud et d’y calquer les horoscopes “nordiques” pour les adapter à notre hémisphère. “Il y a 12 constellations dans la voûte céleste de l’hémisphère sud.” “Si on remonte dans l’histoire”, poursuit-il, “quand les premiers navigateurs occidentaux ont commencé à voyager sur de très longues distances, en changeant d’hémisphère, ils ont vu de nouvelles constellations qu’ils ont nommées.” Ainsi ont été désignées les constellations de la licorne, du poisson-volant ou encore de la mouche. “Ce sont des constellations définies par les astronomes de l’époque”, explique Jean Cunéo.

De l’astronomie à l’astrologie, il n’y avait qu’un pas, qu’une lettre, qu’il n’hésitera pas à changer. “J’ai travaillé avec une personne sur les horoscopes, sur la base de recoupements sur l’ensemble de ce qu’il se fait dans les horoscopes habituels”, explique-t-il. “On a dressé des points communs dans certaines périodes de l’année. Bien sûr, l’astrologie est matière à discussion, à interprétation. Mais ce qu’il faut, c’est que les personnes s’y retrouvent, s’y sentent motivées, voire même que cela les aide à reprendre espoir en de jours plus beaux.”



Oiseau de paradis, baleine, hydre, dorade, sculpteur, colombe, licorne, poisson-volant, centaure, grand chien, mouche et couronne sont à découvrir depuis le 18 décembre dans douze petites publications qui sont désormais en vente. Pour les touristes et anglophones du Pacifique Sud, elles sont même bilingues. “Dernièrement, j’ai reçu des amis australiens. On en a parlé à table et ils m’ont proposé de venir pour montrer ces livrets là-bas. Parce que le sujet est plus large que la seule Polynésie française. Cela concerne tout l’hémisphère sud”, poursuit-il.



Joseph Kessel lui-même, dans un passage de son livre Le lion, faisait déjà ce constat. Son personnage était né à Rio, mais explique qu’il ne pouvait pas être du signe du lion et qu’il devait être né sous un autre signe. “C’est du bon sens”, poursuit Jean Cunéo. “Si on est d’un côté de la terre et qu’une lumière nous éclaire, je ne vois pas comment elle peut aussi éclairer l’autre côté.”

Votre horoscope dans le Tahiti Infos du 3 janvier En plus de vous proposer votre horoscope sur 16 pages dès le 2 janvier prochain, Tahiti Infos s’est associé à Jean Cunéo cette année pour proposer une nouveauté. Le 3 janvier, vous retrouverez les prédictions de l’hémisphère sud pour oiseau de paradis (20 janvier au 18 février), baleine (19 février au 20 mars), hydre (21 mars au 20 avril), dorade (21 avril au 20 mai), sculpteur (21 mai au 21 juin), colombe (22 juin au 22 juillet), licorne (23 juillet au 22 août), poisson-volant (23 août au 22 septembre), centaure (23 septembre au 21 octobre), grand chien (22 octobre au 21 novembre), mouche (22 novembre au 20 décembre) et couronne (21 décembre au 19 janvier).

Les livrets Les petits livrets (un livret différent par signe), que l’on peut trouver chez Odyssey, ont pour objectif de parler directement à la personne en fonction de son signe. On y retrouvera la personnalité liée au signe, ses faiblesses, ses qualités, ses amis, ses ennemis. Il est à la portée de tous les porte-monnaie.

Tarif : 700 francs

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 20 Décembre 2023 à 18:39 | Lu 560 fois