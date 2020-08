Pas de réintégration à l’APC pour Jacques Mérot

Dans un jugement rendu lundi matin, le tribunal administratif de la Polynésie française a donc débouté Jacques Mérot en rappelant que, contrairement à ce qu’il avance, il ressort des pièces du dossier qu’il est "constant" qu’il ne sera pas privé de rémunération. "Les autorités de la Polynésie française ont placé l’intéressé en congé annuel jusqu’au 24 août puis en congés administratifs jusqu’au 24 octobre 2020, en lui assurant durant cette dernière période le maintien de la rémunération correspondant à son grade, jusqu’à la fin de son détachement et sa réintégration auprès des services de la Cour des comptes", a ainsi détaillé le juge des référés dans son jugement.Le juge a également rejeté le caractère d’urgence invoqué par le requérant au motif qu’il avait été "démissionné d’office par décision unanime des membres du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence", la Polynésie française étant ainsi "fondée à soutenir que la suspension des décisions attaquées et son retour à la tête de cette institution en affecterait gravement le fonctionnement. Dès lors, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement et objectivement, ne peut être regardée comme étant satisfaite."Nommé en juillet 2015 pour un mandat de six ans non renouvelable, Jacques Mérot devait en principe demeurer en poste pendant encore 11 mois. La loi du Pays n°2015 du 23 février 2015 relative à la concurrence prévoit dans son article LP 610-2 que le "mandat des membres de l'Autorité n'est pas révocable". Une exception est cependant prévue : celle de la démission d’office, notamment si le membre visé "méconnaît ses obligations", en matière de déontologie, par non-respect du devoir de réserve ou du secret des délibérations. La décision de démission d’office est alors prise par le président de la Polynésie française sur proposition du collège. C’est précisément dans ce cadre qu’il a été mis fin aux fonctions de Jacques Mérot, à l’appui d’un arrêté du président adopté le 31 juillet dernier.