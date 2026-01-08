

Pas de podium pour Nohoarii Thuau

Tahiti, le 18 janvier 2025 - L'élection de Mister France 2026 a eu lieu samedi à Rueil-Malmaison et a été remportée par Maxence Brovillé, Mister Auvergne. Le candidat polynésien, Nohoarii Thuau, ne figurait pas sur le podium.



Au terme d'une soirée riche en émotions, samedi soir à Rueil-Malmaison, les jurés du concours Mister France ont élu Mister Auvergne, Maxence Brovillé, qui succède ainsi à Mathieu Bedini et l'emporte sur les 28 autres candidats qui concouraient à ses côtés. Le candidat qui représentait la Polynésie, Nohoarii Thuau, originaire de Raiatea, n'a malheureusement pas terminé sur le podium.



Quelques heures avant la finale, Nohoarii Thuau s'était emparé de son compte Instagram pour évoquer le “jour tant attendu” : “Peu importe le résultat, je veux prendre un moment pour dire merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le premier jour, dans les moments de doute comme dans les moments de joie. Votre force, vos messages, vos encouragements m'ont porté jusqu'ici. Ce soir, je ne monte pas seul. Je monte avec ma famille, mes proches, mes soutiens et toute la Polynésie dans le cœur. Je donnerai tout pour vous rendre fiers et pour amener nos couleurs le plus loin possible. Quoi qu'il arrive, ce parcours restera gravé. Merci pour la confiance. Merci pour l'amour. Ce soir, je me bats avec le cœur.”



Élu Mister Tahiti en septembre dernier, Nohoarii Thuau avait évoqué dans nos colonnes sa passion pour le sport : “La cause que je défends est celle du sport comme alternative aux addictions. Je suis convaincu que le sport peut être un puissant levier pour sortir de la spirale des dépendances. Aujourd’hui, la jeunesse a besoin d'exemples et de projets. À travers le kayak surfski, j’ai trouvé mon équilibre. Le sport a changé ma vie et c’est ce message d’espoir que je veux porter : il peut changer la vôtre aussi.”



Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 18 Janvier 2026 à 18:47 | Lu 190 fois



