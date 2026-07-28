

Pas de Liga sur Disney + en Polynésie

Tahiti, le 26 août 2026 - Après la Coupe du monde, ses joies et ses scandales, les amateurs de foot attendaient avec impatience la reprise des championnats nationaux et la Champions League.





Comme chaque année, pour les supporters des différents clubs, c’est la course à l’abonnement pour regarder les matchs.



Ligue 1+, bein sport, Canal +, autant d’offres différentes qui perdent le supporter. En Polynésie française, nombreux étaient ceux qui pensaient pouvoir bénéficier de la diffusion de la Liga espagnole avec leur abonnement Disney + depuis l’acquisition des droits de diffusion par DAZN et Disney +.



Pourtant, le triplé de Mbappe ce mercredi face à la Real Sociedad sera, au mieux, disponible sur les résumés YouTube des chaînes concernées et pour cause : Alors que la question commençait à devenir prenante au Fenua, c’est le journal L’Équipe qui a apporté les premiers éléments de réponse quand aux disparités de diffusion. En effet, “la Liga a changé de diffuseurs en France cet été en s'engageant avec DAZN et Disney+ jusqu'au terme de la saison 2028-2029”, explique le journal sportif. Depuis, les départements d’Outre-mer sont privés du Real, du Barça ou de l’Atletico. Mais cette privation de diffusion ne dépend pas des diffuseurs eux-mêmes semble-t-il.



C’est en fait la Liga espagnole, propriétaire des droits, qui a exclu du marché tous les territoires ultramarins lors des négociations avec DAZN et Disney+. “Les territoires français d'outre-mer n'ont pas été exclus de la diffusion, précise tout de même la Liga. En matière de distribution des droits audiovisuels, ces territoires font l'objet d'accords de diffusion distincts. Par conséquent, ils ne sont pas inclus dans les lots acquis par DAZN et Disney+ pour la France métropolitaine, explique la Liga dans un communiqué consulté par L’Équipe.



En effet, la plateforme Disney+ a confirmé officiellement que les droits négociés pour la Liga sont limités à la France métropolitaine et à la Principauté de Monaco. Ils n'englobent pas les territoires et collectivités d'Outre-mer (DROM-COM).



Dans le domaine du droit du sport, la vente des droits TV est segmentée par territoires d'exploitation : Les chaînes ou plateformes achètent souvent des packages d'exclusivité valables uniquement sur le territoire métropolitain. Les territoires d'Outre-mer font généralement l'objet de lots de diffusion distincts (souvent négociés avec des diffuseurs locaux ou des opérateurs régionaux comme Canal+ Télécom / Canal+ Polynésie).



Aussi, lorsque vous vous connectez à Disney+ depuis la Polynésie française, l'application détecte votre position géographique (adresse IP locale). Même si vous possédez un abonnement Disney+ actif, le catalogue de contenus sportifs s'adapte aux droits attribués à votre zone : le flux des matchs de La Liga y est donc masqué ou bloqué.



Pour suivre la Liga en Polynésie française, la compétition dépend des diffuseurs locaux ayant acquis les droits spécifiques à la zone Pacifique/Outre-mer (historiquement via les offres sportives de Canal+ Polynésie).



Malgré Disney+, les Polynésiens qui veulent regarder la Liga, ou d’autres championnats, devront se tourner vers les offres Canal+ proposées par Vini.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 26 Août 2026 à 20:03 | Lu 257 fois



