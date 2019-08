Pas d’édition papier de Tahiti Infos avant lundi

PAPEETE, le 13 août 2019 – En raison d’un problème d’approvisionnement en papier totalement indépendant de notre volonté, le journal Tahiti Infos ne pourra pas être imprimé avant l’édition de lundi matin. Toute l’actualité de Tahiti et des îles reste disponible 24/24h sur le premier site Internet d’information en Polynésie française : tahiti-infos.com.



Votre quotidien Tahiti Infos ne pourra pas être imprimé en version papier avant l’édition de ce lundi 19 avril. Un problème d’approvisionnement en papier imputable à notre fournisseur basé en Nouvelle-Zélande est à l’origine d’une rupture des stocks de l’imprimeur des journaux quotidiens en Polynésie française. La prochaine livraison de papier journal étant attendue par bateau ce jeudi à Papeete, il nous est pour l'heure impossible d’imprimer les éditions de mercredi et vendredi. Le retour du journal Tahiti Infos dans tous vos points de collecte est attendu pour lundi matin.



D’ici là, Tahiti Infos reste évidemment connecté à l’information. Vous pourrez donc retrouver toute l’actualité de Tahiti et des îles de la Polynésie française sur le premier site d’information du fenua tahiti-infos.com et suivre l’actualité sur notre page Facebook Tahiti Infos.



La direction et la rédaction de Tahiti Infos présentent toutes leurs excuses aux lecteurs et annonceurs pour cette situation particulièrement malheureuse et évidemment indépendante de notre volonté.