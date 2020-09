Pas d'édition 2020 pour l'Xterra Tahiti

COMMUNIQUÉ PANDÉMIE COVID-19 : ANNULATION XTERRA TAHITI Triathlon & Trail 2020 et XTERRA TAHITI Swimrun 2020 Cher(e)s...

Evénement majeur du calendrier sportif, l'Xterra Tahiti 2020 n'aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de Covid-19. "A un peu plus d’un mois de l’évènement, nous n’avons toujours pas la visibilité sur l’octroi des autorisations pour tenir ces courses, et notre club ne peut pas continuer à supporter plus longtemps cet investissement humain et financier sans aucune certitude", a indiqué l'association VSOP Mozteam, organisatrice de l'événement dans un communiqué diffusé vendredi. "C’est une immense déception pour toute l’équipe qui s’investit depuis des mois dans la préparation de cette grande fête du sport nature et qui se bat maintenant depuis des semaines pour obtenir toutes les autorisations nécessaires. Nous mesurons combien cette déception doit être partagée par vous, athlètes, partenaires, bénévoles, qui nous soutenez depuis le début de cette aventure."Cependant l'association donne rendez-vous aux athlètes les 28 et 29 mai 2021 pour une nouvelle édition de l'Xterra Tahiti pour l'épreuve de triathlon.