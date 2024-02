Pas d'écoles et garderies fermées à midi

En plus de la fermeture des écoles décrétée par le haut-commissariat à 14 heures, l'Agence de régulation sanitaire et sociale (Arass) de Polynésie a envoyé un communiqué aux garderies afin que ces dernières ferment leurs portent ce mercredi à midi.



"Nous vous contactons pour vous informer qu'en raison du passage en phase de pré-alerte cyclonique, il est demandé de bien vouloir fermer vos structures à compter de mercredi 07 février 2024 (à partir de 12H00, sauf information contraire)", précise le communiqué.



"Cette mesure, décidée en concertation avec les autorités du Pays, et suite à la décision du Haut-commissariat des fermer les écoles, vise à assurer la sécurité des enfants ainsi que de vos personnels."



Pas d'école, pas de garderie... Ce mercredi s'annonce compliqué pour les parents qui ne pourront quitter leur travail.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 6 Février 2024 à 19:42 | Lu 545 fois