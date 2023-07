“Partir en livre”, un festival pour donner envie de lire aux jeunes

Tahiti, le 3 juillet 2023 - Le festival du livre pour la jeunesse “Partir en livre” est de retour au fenua les jeudi 6 et vendredi 7 juillet dans les jardins de l'hôtel de ville de Papeete. Cette grande manifestation vise à transmettre le plaisir de la lecture aux plus jeunes. Des activités ludiques sont prévues tout au long des deux journées.



En France, un jeune sur cinq affirme ne pas lire du tout, selon le Centre national du livre (CNL). Et les moins de 25 ans passent six fois plus de temps sur les écrans que dans les livres. En réponse à ce constat, le CNL a lancé en 2015, avec l'appui du ministère de la Culture métropolitain, “Partir en livre”, un festival du livre pour les 0 à 18 ans. Le fenua prend lui aussi part à la manifestation. Comme l'année dernière, ce sont les jardins de l'hôtel de ville de Papeete qui accueilleront, les jeudi 6 et vendredi 7 juillet, ce festival, permettant aux livres de sortir des bibliothèques pour aller à la rencontre des enfants du fenua.



Des ateliers variés



À l’initiative des associations Polynelivre et Tāparau, 24 ateliers sont prévus pour les différentes tranches d'âge. Des lectures en reo tahiti ou en anglais pour les plus jeunes, des créations collectives d'histoires pour les adolescents en passant par un Escape Game ou un atelier d'illustration, tout a été pensé pour donner le goût du livre aux enfants. “L'objectif est que les jeunes se réapproprient la lecture”, explique Ariinatai Litchle, chargée de missions à la ville de Papeete.



Pour cette neuvième édition du festival “Partir en livre”, le thème est celui de la liberté. Le festival est gratuit et ouvert au grand public, enfants comme adultes. “On a fait venir les centres de vacances de Papeete afin de sensibiliser le maximum de jeunes”, indique Ariinatai Litchle. Les participants auront aussi l'occasion de rencontrer des auteurs, mais aussi des illustrateurs locaux.



Des habitudes de lecture



En transmettant le plaisir de lire, les organisateurs espèrent aussi donner aux jeunes des habitudes de lecture dès le plus jeune âge. Le Bibliobus, ce bus qui arpente les écoles durant l'année scolaire, sera lui aussi présent pour l'occasion dans les jardins de l'hôtel de ville afin de mettre à disposition des livres à lire sur place. Rendez-vous donc les 6 et 7 juillet à la mairie de Papeete.



Jules Bourgat