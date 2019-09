Participez à la Fête de la lune

PAPEETE, le 12 septembre 2019 - L’école de chinois Le Lotus bleu organise une soirée Fête de la lune ouverte à tous. Pour savourer "le gâteau star" et découvrir l’histoire et la légende de ce rendez-vous du calendrier lunaire chinois, rendez-vous à Pirae ce vendredi.



" Je prévois une soirée découverte qui permettra de connaître l'histoire et la légende de cette fête sous la pleine lune, suivies d'une cérémonie traditionnelle, d'une prière pour formuler ses vœux et de la dégustation des gâteaux de lune et des thés de Chine ", annonce Niannian Li.



Il a ouvert son école de chinois il y a deux ans et a fêté l’événement du calendrier lunaire chinois avec ses élèves l’an passé. Il veut en faire profiter plus de monde cette année.



La fête de la lune a lieu le 15e jour du 8e mois lunaire, lorsque notre satellite est le plus gros car le plus proche de notre Terre. Elle a un lien avec la famille, son unité, mais aussi avec les récoltes. " On l’appelle aussi la fête de la mi-automne ", précise Niannian Li.



À cette période de l’année, en Chine, c’est le temps des récoltes.



Lors de la fête de la lune, la famille et les amis proches se réunissent autour d’un repas pendant lequel " le gâteau phare est évidemment le gâteau lune ".



Cette pâtisserie peut être à la crème ou aux graines de lotus, aux cinq noix, à la pâte de durian, à la pâte de haricots rouges, à la purée de dattes, à la purée de haricot mumgo….



Des prières sont prononcées avant le repas pour souhaiter l’union familiale et les bonnes récoltes.