Partez l’esprit tranquille en vacances

Tahiti, le 7 juillet 2022 – À l’occasion des vacances scolaires, la police nationale informe les résidents de Papeete et Pirae qu’ils peuvent toujours bénéficier de l’Opération tranquillité vacances, qui consiste en une patrouille régulière aux abords du domicile en cas d’absence prolongée.



Pendant les vacances, la direction territoriale de la police nationale renouvelle son Opération tranquillité vacances, sur les communes de Papeete et Pirae. Ce dispositif s’adresse à tous les résidents de ces communes qui s’absentent de leur domicile et souhaitent le passage régulier d’une patrouille de police à proximité de leur logement.



Si elle ne couvrait au départ que la période des vacances scolaires, cette opération s’étend à présent à toute absence prolongée au cours de l’année. Pour en bénéficier, il faut se présenter à l’accueil du commissariat de Papeete, avenue Pouvana’a a Oopa, afin d’y remplir le formulaire de signalement correspondant, fait savoir le haut-commissariat dans un communiqué. Un appel téléphonique de confirmation est ensuite effectué pour indiquer les modalités du dispositif.



Retrouvez également le formulaire de demande sur le site Internet

Rédigé par Lucie Ceccarelli le Jeudi 7 Juillet 2022 à 19:07 | Lu 173 fois