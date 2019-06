Partenariat ENSM-CMMPF : Une montée en compétences du CMMPF

Parole à Alban Salmon, directeur de l’ENSM :



Quelques mots sur l’ENSM et le but de votre venue ?



« L’école nationale supérieure maritime comporte quatre sites : Nantes, Marseille, Le Havre et Saint Malo. Dans le cadre de la montée en compétences du centre des métiers de la mer de Polynésie française, son directeur François Voirin a souhaité faire un partenariat avec l’ENSM pour le montage de dossiers d’agrément pour une formation « officier chef de quart-passerelle » qui doit avoir lieu ici en Polynésie à partir du mois de juillet. »



« Ma principale mission a consisté à l’aider pour cette finalisation de dossiers d’agrément puisque c’est quelque chose que j’ai fait à Nantes depuis plusieurs années. J’ai eu également une mission d’aide pour le bureau des études sur la partie planification de l’information et l’utilisation du logiciel des affaires maritimes qui sert désormais pour la validation des formations et la délivrance des attestations de formation. »



Votre vision de la Polynésie de l’extérieur ?



« C’est un pays qui a beaucoup de potentiel, on l’a vu au déplacement du vice-président Teva Rohfritsch aux assises de la mer au mois de novembre dernier, il était accompagné de François Voirin. Il y a une volonté forte du Pays de monter en compétences sur les formations, il y a beaucoup de choses à faire. Le CMMPF envisage de se développer vers des formations à des niveaux supérieurs comme le « capitaine 3000 », l’ « officier chef de quart machine » dans les années à venir, on a des pistes d’améliorations, de développement de la formation maritime en Polynésie française. »