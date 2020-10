Partagez vos observations sur les dispositifs de concentration de poissons

En bambou, en inox, ou en plastique, il mesure en moyenne deux mètres sur deux, avec une traîne de 20 à 50 mètres de long.Sous leurs airs de radeau de fortune – à ne pas confondre avec les DCP ancrés - les DCP dérivants présentent de nombreux dangers : pollution, menace pour nos récifs coralliens, danger pour la navigation. Aussi pour mieux comprendre les phénomènes d'échouage, la direction des ressources marines (DRM), l’IRD et l’UPF (UMR-EIO) font appel à la population pour les quantifier et les caractériser. Leurs observations viendront compléter l’échantillonnage scientifique (selon un protocole standardisé) et affiner la modélisation du comportement de ces dérivants dans la ZEE.Financé principalement par la direction des ressources marines (DRM), et l'organisation de protection de l'environnement The Nature Conservancy (TNC), le programme d'études (DCPech et DCPeval) doit également permettre au Pays de s'imposer à la table des grandes commissions de pêche à la senne qui encadrent notre ZEE (l'IATTC et la WCPO).Une fiche d'information , avec une version en reo maohi , et un formulaire d'observation ont été mis au point à l'attention du grand public. Formulaire qu'il est possible de remplir en ligne au lien suivant : http://www.ressources-marines. gov.pf/dcpech/