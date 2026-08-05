

Parking Silo, retour à la case départ

Tahiti le 30 août 2026. Un avis d’appel à la concurrence a été publié vendredi au Journal officiel de la Polynésie française pour reprendre la construction de ce parking qui devait accompagner la construction du nouveau bâtiment administratif du Pays, avenue Pouvaa’a Oopa. Le chantier de ce parking de 500 places à Papeete est à l'arrêt depuis le début d’année 2023 après un litige entre la Direction de l'équipement (DEQ) et l'entreprise Boyer suite à un problème de structure constaté début 2023 au niveau des fondations.



Cinq cents places réparties en cinq niveaux de 3 410 m2 chacun sur 13 mètres de hauteur. Le parking silo qui devait s'ériger à l'angle de la rue des Poilus Tahitiens et de la rue du Chef Teriierooiterai à Papeete (en face de l'imprimerie officielle) est au point mort depuis 2023.



Selon les informations de Tahiti Infos à l'époque, le souci remontait au début de l'année 2023 quand la DEQ avait constaté des problèmes au niveau des pieux sur lesquels la structure devait être édifiée. Cent pieux au total. Mais ces malfaçons ne concerneraient qu'“une dizaine” d'entre eux pour la DEQ. “Quatre ou cinq”, corrigeait le président de la SAS Boyer

Au moins 80 millions de francs ont déjà été engagés au titre du désamiantage et la déconstruction des anciens bâtiments situés sur l'emprise foncière où doit être érigé ce parking. Dépense préalable à laquelle il faut donc rajouter la construction du parking lui-même qui a été évaluée à un milliard et demi de francs.



Le chantier, qui était au point mort, pourrait enfin redémarrer alors que le nouveau bâtiment administratif achève quant à lui sa construction.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 30 Août 2026 à 11:40 | Lu 1437 fois



