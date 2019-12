Parité public-privé à Tahiti Tourisme

Tahiti, le 23 décembre 2019 – L’assemblée générale de Tahiti Tourisme a voté vendredi la modification des statuts du groupement d’intérêt économique, notamment pour équilibrer la représentation du privé et du public au conseil d’administration. L’occasion également de faire le point sur le plan d’actions et le budget 2020.



L’Assemblée générale de Tahiti Tourisme s’est réunie, vendredi, sous la présidence de Diana Chin Choi, et en présence de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Lors de cette rencontre, les membres du groupement ont eu à débattre du plan d’actions et du budget 2020 de Tahiti Tourisme ainsi que de la modification de ses statuts. La modification des statuts du groupement vise notamment à retrouver un équilibre entre la représentation du privé et du public. Le secteur privé sera désormais représenté par 14 membres regroupés au sein de 7 collèges (Aérien International, Autres aériens, Hôtellerie, Autres hébergement terrestres, Hôtellerie flottante domestique, Agences de voyage-bureaux d’excursions, Activités touristiques). Le secteur public est également représenté par 14 membres. A noter qu'en plus des ministres du Tourisme et du Budget, font désormais leur entrée la Culture et l'Environnement et le Sport.



Sur le plan international, 2020 verra le lancement d’actions de promotion sur le Mexique. Ainsi la destination "Tahiti et ses îles" poursuit la diversification de ses marchés, le partenariat développé par Air France avec la compagnie aérienne Aeromexico permettant, via Los Angeles, de développer les marchés de l'Amérique centrale. Par ailleurs, 2020 sera consacrée à l'international à la consolidation des marchés très dynamiques que sont l'Europe et les États-Unis. Le plan d'actions triennal 2019-2021 de reconquête des marchés asiatiques continuera à être déployé. Les moyens dédiés au marché néo-zélandais seront également renforcés afin de communiquer sur la diversité de l’offre d’hébergement touristique existante avec une mise en lumière particulière des produits pensions de famille et meublés du tourisme peu connus sur ce marché.