Paris: un homme gravement brûlé après avoir été aspergé d'un liquide dans le métro

Paris, France | AFP | vendredi 15/02/2019 - Un homme a été gravement brûlé au visage et aux avant-bras, après avoir été aspergé d'un liquide en cours d'identification, vendredi vers 06H30 sur le quai d'une station de métro à Paris, a-t-on appris de sources concordantes.



Les faits se sont déroulés sur un quai de la ligne 1 à la station Bastille, dans l'est de Paris. A la suite d'un différend entre deux personnes l'une d'elles - un homme de 20 ans - a été aspergée d'un liquide qui n'a pas encore été identifié. Un suspect est en fuite, ont rapporté plusieurs sources policières.

Selon une source, tout aurait commencé à l'aube, près de la gare de Lyon. Deux hommes se sont disputés avant de prendre le métro jusqu'à Bastille. Là, l'homme qui présentait des brûlures au visage, aux avant-bras et des traces de sang au niveau de l'abdomen, a été pris en charge par un témoin avant l'arrivée des secours.

Selon les pompiers, la victime était consciente et a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Elle va être entendue par les enquêteurs.

"Un chiffon imbibé d'un liquide qui pourrait être de l'acide a été retrouvé" sur place, selon la source policière.

Les deux protagonistes se connaissaient et sont présentés comme des marginaux, selon cette source, qui a ajouté que l'auteur des faits est "activement recherché".

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide volontaire", confiée à la Brigade des réseaux ferroviaires (BRF).

Mercredi soir, sur la ligne 11 du métro parisien, deux personnes, un homme et une femme ont été victimes de brûlures provoquées par de l'acide sulfurique après avoir été en contact avec une petite bouteille laissée sur un strapontin, a indiqué une source policière. Dans ce dossier, la piste criminelle n'est pas privilégiée, a ajouté la source.