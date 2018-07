Paris: deuxième noyade dans le bassin de la Villette

Paris, France | AFP | vendredi 27/07/2018 - Un jeune homme de 20 ans s'est noyé dans la nuit de jeudi à vendredi dans le bassin de la Villette, dans le nord-est de Paris, au lendemain d'une première noyade au même endroit, a-t-on appris auprès des pompiers.



Alertés par une personne qui avait vu un corps inanimé flotter dans le bassin, les pompiers sont arrivés vers 01H30 et ont repêché le jeune homme.

Malgré leurs efforts, ils ne sont pas parvenus à le ranimer, a indiqué un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Mercredi, un autre jeune homme de 26 ans s'était déjà noyé, alors qu'il se baignait dans une zone interdite à la baignade.

Après avoir nagé pendant quelques minutes, il avait plongé sous l'eau. Au bout d'un moment, ne le voyant pas remonter, un témoin était allé le chercher dans l'eau pour le ramener sur le quai, inanimé, selon la BSPP.

L'accident s'est produit à proximité de Paris Plages, l'opération lancée par la Mairie de Paris qui permet notamment aux Parisiens de se baigner dans une zone surveillée du bassin de la Villette pendant l'été.

La France a enregistré 121 décès par noyade entre le 1er juin et le 5 juillet, soit en moyenne un peu plus de trois morts par jour, a averti l'agence sanitaire Santé publique France.