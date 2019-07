Paris bat son record absolu de chaleur avec plus de 42°C

Paris, France | AFP | jeudi 25/07/2019 - Paris a battu jeudi son record de chaleur qui datait de plus de 70 ans, avec 42,4°C mesurés à 15H20, a annoncé sur Twitter Météo-France, qui prévoit que le mercure grimpera encore. D'autres villes ont aussi atteint des niveaux records.



Le record avait en réalité été battu dans la capitale dès 13h36 avec 40,6°C à la station de référence de Paris-Montsouris et devrait être battu à nouveau d'ici la fin de l'après-midi.

Météo-France avait prévu un nouveau record de température dans la capitale pour jeudi, journée marquant le paroxysme de la vague de chaleur qui touche la France depuis lundi.

Depuis le début des mesures en 1873, Paris n'avait dépassé la barre des 40°C qu'une seule fois, le 28 juillet 1947, avec 40,4°C.

"Et le mercure doit encore grimper. Au plus chaud de la journée, en région parisienne, les températures sous abri seront comprises entre 40 °C et 42 °C, très ponctuellement 43 °C dans la capitale", avertit Météo-France.

La nuit de mercredi à jeudi avait déjà été exceptionnellement chaude dans la capitale. Le mercure n'est pas descendu sous les 25°C à Paris-Montsouris. Il s'agit de la troisième nuit la plus chaude sur cette station de référence, après deux nuits d'août 2003. Et une tempértaure minimale de 28,3°C a été enregistrée à la station de l'hôpital Lariboisière.

Le thermomètre a aussi grimpé à 41,4°C à Troyes à 15H00, battant le précédent record de 40,6°C le 12 août 2003.

40,7°C ont été atteints à Rouen, contre 38,1°C le 11 août 2003. Lille a enregistré 40,5°C, contre 37,6°C le 27 juillet 2018 et Dunkerque 40°C, contre 38,3°C le 19 juillet 2006.

Mardi et mercredi, des records de chaleur absolus avaient déjà été battus dans le sud de la France, comme à Bordeaux avec 41,2°C, dans le centre comme à Vichy (41,3°C) et dans l'est (40,1°C à Nancy-Essey), selon Météo-France.