Paris Plages aux couleurs de Tahiti

Tahiti, le 7 juillet 2023 - Pour sa 22e édition, Paris Plages revient sous les couleurs de la Polynésie française, constate le quotidien Le Parisien. Un clin d'œil à un an des Jeux olympiques et paralympiques puisque Tahiti est le seul site hors de métropole à accueillir des athlètes pour les épreuves de surf sur la mythique vague de Teahupo’o.



Depuis ce samedi et jusqu'au 3 septembre, la capitale propose des courses de pirogues ou des danses traditionnelles pour faire découvrir la culture polynésienne aux Parisiens. 600 parasols et 1 000 transats sont installés pour faire bronzette sur les bords de Seine. Et les plus courageux peuvent même se baigner dans le canal Saint-Martin.

C'est la grande nouveauté de cette année : un ponton est mis en place avec une surveillance accrue. Cinq autres lieux de baignade éphémères ouvrent aussi gratuitement où des activités sont proposées aux abords de chaque bassin comme la customisation d'accessoires, une fresque participative, des ateliers pédagogiques ou encore... des siestes acoustiques. Entre farniente et activités ludiques et culturelles, il y en aura pour tous les goûts pour ce rendez-vous incontournable des étés parisiens.