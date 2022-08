Paris 2024 recrute pour les épreuves de surf aux JO



Rejoindre Paris 2024



Tahiti, le 25 août 2022 - Le comité Paris 2024 souhaite recruter pour la Polynésie française -et si possible au fenua- un Coordinateur des Services, dans le cadre de la préparation des épreuves olympiques de surf. Sa mission à partir de janvier 20233, sera de coordonner et supervisant, essentiellement en anglais, l’ensemble des services proposés aux athlètes, à la Fédération internationale, aux officiels techniques internationaux et nationaux et aux volontaires spécifiques à la compétition. Les candidatures sont à manifester via le lien ci-après :​Un communiqué diffusé jeudi précise que ce recrutement destiné à la Polynésie française ne sera pas le seul. D’autres profils sont recherchés pour des postes identiques mais dans d’autres disciplines olympiques et pour la métropole.

le Jeudi 25 Août 2022 à 20:07 | Lu 310 fois