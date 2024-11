Pari réussi pour la première édition de la U Padel Cup

Tahiti, le 24 novembre 2024 - Ce week-end end avait lieu les derniers matchs de qualification ainsi que les demi-finales et la finale du premier tournoi U Padel Cup 2024. Trois cents inscrits hommes et femmes avec une formule originale puisque les équipes ont été faites par tirage au sort pour créer une véritable osmose entre les participants. Pari réussi pour le club de l’AS Phenix. Chez les hommes c’est la paire Montalban/Champes qui remporte le trophée.



Depuis le début de la semaine, tous les soirs, les joueurs et joueuses inscrits à cette première U Padel Cup se croisent dans la magnifique enceinte du club de l’AS Phenix à Punaauia. Dans la joie et la bonne humeur, cent équipes chez les hommes et cinquante chez les femmes animent les différents terrains de Padel. Des tournois que le club a l’habitude d’organiser, car ils sont l’essence même de la vie de cette association dont le président n’hésite pas à annoncer que “ le Padel est un sport unique. C ’est un sport universel qui permet de mélanger tous les genres”, développe Alain Siu, lui aussi adepte du Padel et joueur passionné. “ Et c’est ce qu’on veut mettre en avant lors de ces tournois. Le fait de faire un tirage au sort pour mélanger les joueurs permet un tournoi diffèrent qui emmène les licenciés du club à se rencontrer quel que soit leur niveau et de s’amuser dans le cadre d’une compétition.” Et c’est sur les nouveaux terrains couverts, inaugurés il y a peu à Phenix, que les équipes se sont affrontées tout au long de la semaine dernière pour tenter de se qualifier aux phases finales, ce week-end.



Avec un très bon niveau affiché, que ce soit chez les garçons et chez les filles, les rencontres ont souvent eu du mal a donner leur vainqueur. Et ce dimanche, les huit équipes qualifiées (quatre chez les garçons, quatre chez les filles) étaient déterminées à aller jusqu’au bout. Beaucoup d’affinités se sont créées entre les différents joueurs et joueuses qui ne se connaissaient pas forcément avant la compétition ; mais au fil des matchs, des automatismes et une complicité étaient nés, ce qui a donné des rencontres d’un très bon niveau. Arrivé aux phases finales, un style de jeu propre à chaque équipe se faisait ressentir. Du côté des garçons, les oppositions pour une place en finale se jouaient entre la paire Karl Yomes/Brandon Levy et le duo Bruno Laitame/Patrick Champes dans la première partie de tableau. Dans l’autre partie, l’équipe favorite du tournoi était composée de Montalban Martin José et de Michael Champes affrontait le duo Mihimana Ah-min et Stéphane Long.



Dans la première demi-finale au bout du suspense et à la fin d’un match épique, c’est le duo Karl Yomes/Brandon Levy qui se qualifiait pour la finale. Ils retrouvaient la team gagnante de l’autre match Montalban/Champes. Rappelons que Montalban Martin José, tout jeune joueur classé dans les deux cents meilleurs joueurs mondiaux est originaire de Malaga. Le joueur issu de cette terre de champions est en Polynésie pour y développer le Padel. La finale s’annonçait des plus relevée tant les deux équipes avaient fait preuve de sérieux et de combativité durant toute la compétition. Le match n’a pas déçu. Après un premier set maitrisé par l’équipe du jeune prodige espagnol, le deuxième set fut plus serré, la paire Yomes/Levy ne se laissant pas faire, et tentant de profiter d’une baisse de régime de ses adversaires. Ils ont même mené 5 à 2 mais en face, se tenait une équipe qui ne lâchait rien avec une grinta bien connue chez les Espagnols. 7-5 à la fin du set et la victoire méritée pour les deux compères, Michael et José. Heureux d’avoir partagé tous ces moments ensemble, chacun d’entre eux en tirait les conclusions propres à son expérience commune sur ce tournoi : “C ’était un honneur pour moi de pouvoir jouer avec José”, a déclaré Michael Champes à la fin de la rencontre. “C ’est la beauté de ce tournoi qui permet à des joueurs de niveau différents de se retrouver et de lutter ensemble.” José Montalban Martin s’est montré ravi de pouvoir apporter son expérience et sa joie de jouer au padel : “J e vis une expérience incroyable. Je me rends compte que le padel est en pleine expansion ici, et qu’il y a des joueurs de qualités. Je suis persuadé qu’avec quelques conseils et des tournois de plus en plus présents, je retrouverais très vite dans le circuit international des Polynésiens.”



Une belle rencontre qui permet d’entrevoir une future collaboration entre le padel tahitien et espagnol. De bon augure pour son développement avec en ligne de mire les JO d’Australie en 2032 avec pourquoi pas des joueurs polynésiens.



Du c oté des filles, la finale opposait Heimana Chung et Mihimana Sachet à Floriane Malbranque et Tevehei Teururai. Les matchs ayant pris du retard, au moment de l’impression, nous n’avions pas encore les résultats. Nous ferons un retour sur cette finale dans la semaine.