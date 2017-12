Parea fête son mini-heiva

HUAHINE, le 19/12/2017 - Les festivités ont démarré, le week-end dernier, avec le défilé des chars fleuris. Cette semaine, place aux différents concours. Le mini-heiva i Parea se terminera jeudi.



C'est la fête à Parea, district de Huahine.



La 3ème édition du mini-heiva à Parea a ouvert ses portes dimanche, avec le traditionnel défilé des chars fleuris, suivi des prestations de Tevairautea et Mahuti.



Lundi, place aux concours de pêche et de tressage de bambous. En soirée, le public a pu apprécier les prestations de danse des groupes de Tauamao et Teana.



Ce mardi, les pirogues étaient à l'eau. En parallèle, les artisanes concourraient dans la catégorie tressage de savates locales et de ni'au. En soirée, les groupes de Tauamao et Mahuti, ont présenté leur show.



Le mini-heiva se terminera jeudi.