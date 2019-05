Paracanoë – Championnat de France : Patrick Viriamu qualifié pour les championnats du monde

Patrick Viriamu et Raiarii Teuiau sont revenus de métropole après avoir participé aux championnats de France de fond proposés le mois dernier par la fédération française de canoë kayak (FFCK). Patrick Viriamu, qui participait dans la catégorie handisport VL3, a pu remporter la course K1 homme paracanoë sur 5000 mètres en 26’02’’98 avec plus de six minutes d’avance sur son poursuivant, un bon chrono synonyme de qualification.



Patrick Viriamu intégrera donc l’équipe de France, ce qui lui permettra de représenter Tahiti aux prochains championnats du monde de canoë-kayak prévus en Hongrie, à Szeged, en août prochain. En ligne de mire, il y a bien évidemment les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.



La fédération polynésienne de sport adapté et handisport (FPSAH) était soutenue par la compagnie Air Tahiti Nui qui a pris en charge les déplacements de ces athlètes handisport. De nouveaux projets de déplacements sont en vue, notamment une participation aux championnats d’Europe et à la Coupe du monde de canoë-kayak en Pologne à la fin du mois de mai.



Pour rappel, Patrick Viriamu est originaire de Tubuai, archipel des Australes, et il est agriculteur de profession. Patrick Viriamu est champion du monde de va’a marathon 2017 et champion du monde de va’a vitesse 2018. Il avait également remporté en 2017 le Trophée du sport dans la catégorie athlète handisport de l’année. SB/FPSAH