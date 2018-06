Papy Fat : les accusés condamnés à des peines comprises entre 15 et 20 ans de prison ferme

Lors de ses réquisitions, l’avocat général avait tenu à hiérarchiser le « niveau de responsabilité de chacun » . Vingt ans de prison ont été requis contre Nick M, « celui qui porte la plus grande responsabilité, celui qui a giflé Papy Fat et qui a profané son corps, le « référent » vers lequel les autres se tournaient. » Le représentant du ministère public a qualifié les accusés de « gens frustres qui ont du mal à s’exprimer », indiquant qu’à l’époque des faits, les quatre jeunes passaient leur journée à « fumer du paka » et à « surveiller leur territoire. » Quinze ans ont été requis à l’encontre de Sylvestre P qui avait « déclenché l’emballement des violences. » , puis dix ans de prison contre Johnson P, « le maillon faible, le seul chez lequel on a senti un sursaut d’humanité » et Rainui, le « suiveur de cette équipée qui ne s’était pas interposé face aux violences. »



Tous les avocats de la défense ont plaidé en faveur d’un acquittement. Chacun aura tenté de s’engouffrer dans les incertitudes du dossier, de démontrer, à l’image de Me Huguet, « l’absence totale d’éléments intentionnels. » Me Lavoye, qui intervenait pour la défense de Johnson P, a évoqué un « procès des peut-être, un procès des hypothèses » : « lorsque l’on ignore la cause exacte du décès de quelqu’un, comment peut-on accuser un individu de l’avoir tué ? »



Après en avoir délibéré, la Cour d’assises a condamné Nick M à 20 ans de prison, Sylvestre et Johnson P à des peines de 18 ans de prison et Raunui F à 15 ans de prison.