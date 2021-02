Papouasie: décès du "père de l'indépendance" à 84 ans

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | vendredi 25/02/2021 - Le "père de l'indépendance" de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont il fut le premier chef de gouvernement, Sir Michael Somare, est décédé vendredi à 84 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille.



Connu dans son pays comme "Le chef", Somare a conduit la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'indépendance en 1975 et en fut le Premier ministre pendant dix-sept ans, à trois reprises entre 1975 et 2011.



Selon sa fille, Betha Somare, son père souffrait d'un cancer du pancréas, diagnostiqué début février, et avait été admis à l'hôpital il y une semaine.



Pendant plusieurs décennies, Somare a dominé la vie politique de la Papouasie-Nouvelle Guinée, un pays très montagneux et riche en ressources naturelles, distant de quelques dizaines de kilomètres de l'Australie. Il s'était retiré de la vie politique en 2017 après 49 ans au parlement.



"Notre nation honore ce Grand Leader", a déclaré à l'AFP le Premier ministre James Marape, appelant à "une semaine de silence, de paix et de calme" pour rendre hommage à "celui à qui notre pays doit beaucoup".



Son décès marque la fin d'une époque pour ce pays de 6 millions d'habitants parlant 800 langues différentes, l'un des plus pauvres de la région Asie-Pacifique.



"C'était une figure majeure, une figure iconique de la politique de Papouasie-Nouvelle-Guinée", a déclaré à l'AFP Sinclair Dinnen, un expert de l'Université nationale australienne à Canberra. "Il bénéficiait d'un statut à nul autre pareil. Il était vu comme le père de l'indépendance", a-t-il ajouté.



Né d'un père policier à Rabau le 9 avril 1936, Somare était devenu instituteur, avant de travailler à la radio publique et d'entrer en politique.



Brillant et éloquent, il avait participé à la fondation du Parti nationaliste de l'Union de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PANGU) en 1967 avant de remporter les élections au parlement en 1968.



Après plusieurs années passées à la tête de l'opposition, il était entré au gouvernement en 1972, devenant Premier ministre en 1975.