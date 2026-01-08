

Papeete s'illuminera pour fêter le Nouvel An chinois



Tahiti, le 19 janvier 2025 - Cette année, la communauté chinoise fêtera son Nouvel An lunaire le mardi 17 février. Plusieurs manifestations sont organisées à Tahiti pour célébrer l'année du Cheval de Feu.



À l’occasion du Nouvel An chinois, fêté en grande pompe à Tahiti, le centre-ville de Papeete se mettra aux couleurs des lanternes dès le jeudi 12 février. Une soirée festive et familiale sera organisée ce jour-là de 17 à 21 heures, rue Colette. L’événement proposera des animations culturelles et musicales, des stands d’exposants et une mise en lumière des rues du centre-ville.



Afin de permettre un bon déroulement de la manifestation, la rue Colette sera entièrement fermée à la circulation entre midi et 22 heures le 12 février. Pour faciliter le stationnement, le parking de la mairie de Papeete sera gratuit de 18 à 22 heures.



Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 19 Janvier 2026 à 16:40 | Lu 271 fois



