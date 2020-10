Papeete renforce ses mesures

Tahiti, le 22 octobre 2020 – Le maire de Papeete, Michel Buillard, a annoncé jeudi après-midi l'extension de la zone d'obligation du port du masque dans la capitale, la mise en place d'une structure provisoire d'accueil pour les sans-abris et des mesures spécifiques pour le Marché de Papeete ou encore pour l'organisation de la Toussaint.



Dans la foulée de l'allocution commune du haut-commissaire et du président du Pays, le maire de Papeete, Michel Buillard, a organisé une conférence de presse à la mairie pour annoncer un renforcement des mesures de lutte contre le Covid dans la capitale. Le tāvana a expliqué qu'il "s'attendait" à la mise en place du couvre-feu ­–même s'il "souhaitait" qu'il soit "repoussé à 22 heures"– et que ses services avaient "anticipé" un durcissement de la lutte anti-Covid. "L'appel à la responsabilité personnelle a atteint ses limites", a estimé le tāvana.



Masques obligatoires et sans-abris abrités



Première décision, celle d'étendre largement la zone d'obligation du port du masque obligatoire dans Papeete. Circonscrite à l'hyper-centre situé autour du Centre Vaima et du marché, la zone va bientôt être étendue des Jardins de Paofai aux limites de Fare Ute. La carte diffusée jeudi (voir ci-dessous) devant encore être validée par arrêté du haut-commissariat pour être valablement applicable.



Autre annonce, la mairie de Papeete a décidé d'utiliser les terrains militaires tout récemment rétrocédés par l'État à Fare Ute pour en faire une zone d'accueil provisoire des sans-abris. Un chapiteau de 150 mètres carrés a déjà été installé et deux autres sont en attente, des douches et toilettes hommes et femmes ont été rénovées, ainsi qu'un espace de stockage fermé pour les affaires des sans-abris et une zone d'accès à l'eau pour leur lessive. Le maire de Papeete estime même que cette zone pourra être utilisée temporairement pendant les deux prochaines années pour héberger les sans-abris, le temps que le futur centre d'accueil de Vaininiore sorte de terre.



Le Marché adapté



Pour le maire de Papeete et son équipe municipale, il est "hors de question" de fermer le Marché de Papeete malgré les restrictions liées au couvre-feu. Exceptionnellement, le marché ouvrira donc de 6h30 à 9h30/10h ce dimanche. Les commerçants qui apportent leurs denrées tôt le matin sur place auront une dérogation, mais l'accueil du public devra se faire après le couvre-feu.



Autre information concernant l'organisation du marché, les Floralies n'auront pas lieu cette année dans une dimension aussi importante que ces dernières années. L'association à l'origine de la manifestation craignant des difficultés d'approvisionnement et d'écoulement des stocks de fleurs. En revanche, des Floralies de la Toussaint seront tout de même organisées "pour les mama du Marché" à partir de mardi prochain et jusqu'au 2 novembre.



La Toussaint sous surveillance



Crise sanitaire oblige, les commémorations de la Toussaint seront adaptées au contexte du Covid. La mairie de Papeete a décidé de ne pas autoriser de Tūramara'a cette année et d'annuler les deux points de messe habituellement organisés sur le cimetière de l'Uranie. L'accès au cimetière sera en revanche autorisé, mais uniquement de 6h30 à 19h30.



Enfin, il faut noter que pour faire respecter toutes ces mesures, la brigade de la police municipale de la mairie de Papeete a reçu le renfort de 7 agents de police judiciaire adjoints pour porter ses effectifs à 55 agents. Du personnel déjà mis à rude épreuve ces derniers mois et qui va encore renforcer sa vigilance pour l'instauration du couvre-feu. Le tāvana a d'ailleurs prévenu ceux qui souhaiteraient profiter de ces deux derniers jours de liberté pour sortir massivement et prendre le risque d'accélérer une contamination déjà incontrôlable sur la zone urbaine de Tahiti… "Des contrôles vont être menés".