Papeete : les scooters Hello Scoot retirés

Tahiti, le 25 septembre 2026 - Neuf scooters de la société en liquidation Hello Scoot’ qui encombraient l’espace public en centre-ville ont été déplacés, jeudi, pour être entreposés sur un parking à Paofai. L’opération a été menée par les services techniques et la police municipale, sous l’œil du tāvana Rémy Brillant.
Les véhicules ont été regroupés sur le parking de l’ex-TNAD, à Paofai. La liquidation judiciaire de la SARL Hello Scoot’ ayant été prononcée, l’opération a été conduite à la demande du liquidateur judiciaire Tamatea Ancel. Cette opération doit permettre de libérer des places de stationnement, mais aussi de sécuriser l’espace public et de préserver le cadre urbain. Depuis l’arrêt définitif de l’activité de location en libre-service de la société Hello Scoot’, les Vespa jaunes ont progressivement fini à l’abandon sur des places de parking pour deux-roues de la capitale. Certains scooters ont depuis été dépouillés de leurs pièces. Des épaves ont même été retrouvées sous le pont de la Fautaua, a indiqué Rémy Brillant à Tahiti Infos.
Reste désormais la question du devenir de ces véhicules. Pour le moment, les neuf scooters sont entreposés à Paofai. Mais leur gestion se heurte au problème du stockage des véhicules hors d’usage. La ville indique travailler “à la mise en place d’une solution permettant, à terme, leur compactage et leur évacuation dans de meilleures conditions”. Le projet Hello Scoot’ devait à l’origine favoriser les déplacements doux dans la capitale. Lancé avec l’ambition de proposer une solution de mobilité en libre-service, le dispositif avait notamment été distingué en 2022 par le concours Innovation Outre-mer.
Les véhicules ont été regroupés sur le parking de l’ex-TNAD, à Paofai. La liquidation judiciaire de la SARL Hello Scoot’ ayant été prononcée, l’opération a été conduite à la demande du liquidateur judiciaire Tamatea Ancel. Cette opération doit permettre de libérer des places de stationnement, mais aussi de sécuriser l’espace public et de préserver le cadre urbain. Depuis l’arrêt définitif de l’activité de location en libre-service de la société Hello Scoot’, les Vespa jaunes ont progressivement fini à l’abandon sur des places de parking pour deux-roues de la capitale. Certains scooters ont depuis été dépouillés de leurs pièces. Des épaves ont même été retrouvées sous le pont de la Fautaua, a indiqué Rémy Brillant à Tahiti Infos.
Reste désormais la question du devenir de ces véhicules. Pour le moment, les neuf scooters sont entreposés à Paofai. Mais leur gestion se heurte au problème du stockage des véhicules hors d’usage. La ville indique travailler “à la mise en place d’une solution permettant, à terme, leur compactage et leur évacuation dans de meilleures conditions”. Le projet Hello Scoot’ devait à l’origine favoriser les déplacements doux dans la capitale. Lancé avec l’ambition de proposer une solution de mobilité en libre-service, le dispositif avait notamment été distingué en 2022 par le concours Innovation Outre-mer.