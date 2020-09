Papeete distribue des masques aux sans-abris

Tahiti, le 6 septembre 2020 - Le maire de Papeete a présenté jeudi au haut-commissaire le plan communal de sauvegarde réactivé par un arrêté municipal du 25 août 2020. Le tāvana a présenté les dispositions particulières mises en œuvre par la municipalité pour favoriser la protection de la population contre le Covid-19.



Ces dispositions sont le port du masque obligatoire dans le centre-ville ou encore la distribution de masques pour les habitants des quartiers et les sans-abris, une dotation des écoles en matériel sanitaire et une affectation de personnel supplémentaire pour leur nettoyage, la mise en place d’un protocole pour l’occupation et l’utilisation des infrastructures communales, (équipements sportifs et maisons de quartier notamment), l'organisation de la continuité du service public dans le respect des gestes barrières (réorganisation des services accueillant du public, mise en place d’espaces d’attente avec application de la distanciation physique, mise à disposition de gels hydro-alcooliques…), une organisation particulière au marché municipal de Papeete pour assurer la sécurité sanitaire des commerçants et des usagers (pas plus de détails sur ce point pour l'heure) et enfin la distribution d’affiches aux commerçants et aux restaurateurs de l’hypercentre de Papeete.