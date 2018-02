Papeete-San Francisco à partir de 19971 Fcfp avec French bee

BASIC : une offre comprenant un billet au prix le plus bas et un bagage à main de 12 kilos ;

SMART : intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos et un repas ;

PREMIUM : avec le billet, la réservation du siège en classe Premium blue, un repas, un snack et deux bagages en soute de 23 kilos chacun.



Classe Eco Blue (Basic et Smart) : 376 sièges en cuir. La cabine est aménagée en rangées de 10 sièges de front (3-4-3) avec un espace de 81 cm entre chaque rangée. Chaque siège est équipé d’un écran tactile HD de 25 cm, d’un renfort aux lombaires et sous les genoux et d’un repose-tête ajustable quatre positions. Un programme de divertissements gratuits est accessible. L’offre comprend aussi une prise PC et USB.



En classe Prémium Blue : cabine privative de 35 places. L’espace est aménagé en rangées de sept sièges (2-3-2) avec un espace de 91 cm entre chaque rangée. Ecran tactile de 30 cm ; programme de divertissements gratuit ; prise PC et USB ; une console centrale ; un repose-pied et un repose-jambe.



Chaque passager conserve la possibilité de construire un voyage sur mesure, en choisissant des services ou des produits selon ses besoins, ses envies ou son budget.